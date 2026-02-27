Previsioni Meteo, l’inverno non cede il passo: nebbie, freddo e nuove irruzioni polari in arrivo a marzo

Siamo giunti ormai alla coda finale di febbraio, precisamente al 27 febbraio, e l’atmosfera sopra l’Italia e gran parte dell’Europa continua a mostrare i tratti distintivi di una stagione che non ha ancora alcuna intenzione di abdicare. Nonostante il calendario ci proietti verso la primavera meteorologica, la situazione attuale è dominata da una configurazione di alta pressione che nulla ha a che vedere con scenari estivi anticipati. Ci troviamo infatti nel pieno di un anticiclone tipicamente invernale, caratterizzato da fenomeni di inversione termica che mantengono le temperature su valori decisamente bassi, specialmente laddove l’umidità ristagna nei bassi strati dell’atmosfera.

Un anticiclone tipicamente invernale tra nebbie e foschie diffuse

La caratteristica principale di queste ore non è il sole radioso, bensì la presenza di enormi e diffuse nebbie che avvolgono gran parte del territorio nazionale. Questa coltre grigia impedisce il riscaldamento diurno, mantenendo le temperature massime giornaliere su livelli prettamente invernali. A Venezia la colonnina di mercurio non supera i +7°C in pieno giorno (è la massima giornaliera!), mentre in Toscana città come Siena e Firenze si fermano rispettivamente a +12°C e +13°C. Anche scendendo verso il Centro-Sud, la situazione non cambia radicalmente: Roma registra +14°C e Bari si attesta sui +15°C. Si tratta di valori che, pur in presenza di schiarite, restano perfettamente in linea con la fine di febbraio se non addirittura inferiori, smentendo l’ossessiva narrativa di un caldo fuori stagione.

Temperature minime pungenti e il caso isolato di Cosenza

Se le massime restano contenute, le minime notturne confermano la rigidità del clima attuale. Durante la notte la temperatura è scesa fino a 0°C in diverse aree della pianura Padana, con punte di gelo in Piemonte ed Emilia Romagna. Il freddo è stato avvertito distintamente in tutta la penisola: Pescara ha registrato una minima di +3°C, Bari +6°C, mentre Lecce e Siracusa sono scese fino a +7°C. In questo contesto di freddo generalizzato, spicca l’eccezionale escursione termica registrata a Cosenza. La città calabrese ha vissuto un salto notevole tra una minima di +2°C e una massima di +20°C. Tuttavia, Cosenza rappresenta l’unica città d’Italia a toccare la soglia dei venti gradi, a testimonianza del fatto che non esiste alcuna ondata di calore, ma solo dinamiche locali legate alla geomorfologia del territorio. Cosenza, infatti, è una città dal clima continentale, lontana dal mare, incastonata nella valle del Crati tra Sila e Catena Costiera. Ad altitudine molto modesta (240 metri sul livello del mare), e nel profondo Sud Italia, è la città più fredda della Calabria nelle notti invernali ma anche la più calda della regione nelle giornate estive, proprio per il suo clima continentale sempre caratterizzato da grandi sbalzi termici.

La realtà dello zero termico contro la narrativa del caldo anomalo

Negli ultimi giorni si è molto discusso del cosiddetto caldo anomalo, un concetto spesso alimentato da una narrativa catastrofista che sembra ignorare i dati scientifici reali. Molte indiscrezioni circolate sul web hanno parlato di uno zero termico a quote estive, citando altitudini di 3.500 o addirittura 4.000 metri. Si tratta di affermazioni totalmente prive di fondamento tecnico. I dati certi, ricavati dai radiosondaggi atmosferici effettuati quotidianamente, mostrano chiaramente che lo zero termico si attesta intorno ai 3.000 metri di altitudine durante le ore centrali del giorno. Questo valore è assolutamente normale per un periodo di alta pressione a fine febbraio, specialmente se confrontato con i due mesi precedenti in cui, alla medesima quota, si registravano costantemente -25°C. Non vi è dunque alcun “collasso” climatico in atto, ma solo una fisiologica variazione stagionale. Ovviamente momentanea e strettamente legata a dinamiche meteorologiche di breve periodo (la presenza dell’Anticiclone dopo mesi di maltempo ininterrotto).

Il grande freddo in Europa e le nevicate sulle coste turche

Mentre l’Italia vive questa fase di stabilità grigia, il resto del continente europeo è stretto in una morsa di gelo ancora più evidente. Oggi si registrano valori termici pesanti: Bucarest in Romania è scesa a -7°C, Kiev in Ucraina a -4°C e Varsavia a -2°C. Anche nelle capitali dell’Europa centrale come Praga, Budapest e Belgrado il termometro ha raggiunto una minima di -1°C. Un segnale ancora più forte della persistenza dell’inverno arriva dalla Turchia, dove si stanno verificando forti nevicate fin sulle coste del Mar Nero. Questo quadro internazionale dimostra inequivocabilmente che l’inverno è nel pieno della sua attività e che le masse d’aria fredda continuano a circolare con vigore su tutto il comparto euro-asiatico.

Previsioni per il weekend e un marzo che promette nuovo maltempo

Le prospettive per i prossimi giorni indicano un graduale cedimento dell’anticiclone. Già durante il weekend di sabato e domenica assisteremo a una maggiore instabilità atmosferica, con il rischio di temporali pomeridiani, seppur di debole intensità, che colpiranno diverse zone d’Italia. Sarà però l’inizio di marzo a segnare il vero punto di svolta. Le proiezioni modellistiche indicano il ritorno prepotente del maltempo proprio in coincidenza con l’avvio del nuovo mese. Gli scenari a medio termine suggeriscono la possibilità di nuove ondate di gelo e neve che potrebbero colpire l’Europa e l’Italia nel corso delle prossime settimane. L’inverno ha dunque ancora molto da dire e la primavera dovrà attendere ancora un bel po’ prima di potersi stabilizzare.

