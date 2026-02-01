Previsioni Meteo Veneto: anticiclone fino a domani, tornano le precipitazioni da martedì 3

Fino a lunedì mattina circolazione anticiclonica e conseguente assenza di precipitazioni in Veneto. Poi in arrivo una depressione attualmente sull’Oceano Atlantico, che porterà precipitazioni specie martedì 3 febbraio. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che per il Pomeriggio/sera di Domenica 1 indicano che non si verificheranno precipitazioni. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su Veronese e zone limitrofe inizialmente parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Temperature: in calo, eccetto alcuni aumenti pomeridiani sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a sabato; prossime alla media eccetto i valori pomeridiani sulla pianura, che saranno sopra la media in modo leggero/moderato.

Lunedì 2

Cielo: Nella prima metà di giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo coperto più probabilmente di sera.

Precipitazioni: Di sera probabilità medio-bassa (25-50%) sul Veronese per modesti fenomeni sparsi e bassa (5-25%) sulle zone limitrofe per modesti fenomeni locali, nevosi sui monti. Per il resto assenti.

Temperature: Rispetto a domenica fino al pomeriggio saranno in calo leggero/moderato e di sera in aumento anche sensibile. Valori fino al pomeriggio prossimi alla media e di sera sopra la media anche di molto.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da deboli/moderati a tesi/forti col passar delle ore, da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedì 3

Cielo: Cielo coperto.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%). Saranno estese e frequenti, da modeste a moderate andando dalla pianura meridionale verso nord. Sui monti inizialmente neve fino ai fondovalle, poi quota neve in graduale rialzo fino a 800-1100 metri sulle Dolomiti e 1000-1400 metri sulle Prealpi.

Temperature: In aumento di notte e in calo di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti: In pianura su costa e zone limitrofe moderati/tesi da sud-est, altrove deboli/moderati da nord-est. Nelle valli moderati con direzione variabile. In alta montagna tesi/forti da sud.

Mare: Mosso.

Mercoledì 4

Piovoso, e in montagna nevoso generalmente sopra i 1000-1300 metri sulle Dolomiti e i 1300-1600 metri sulle Prealpi. Temperature sulla pianura non distanti dai valori di martedì e sui monti un po’ in aumento.

Giovedì 5

Nuvolosità in leggera/moderata diminuzione, solo localmente modeste precipitazioni a tratti con quota neve attorno ai 1000-1300 metri, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.