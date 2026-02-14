Previsioni Meteo Veneto: giorni di variabilità-instabilità tra Bora e precipitazioni

Una nuova saccatura è in transito nella giornata di sabato 14 febbraio, con un nucleo depressionario posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale, che nel corso di domenica si sposterà verso sud, lasciando spazio all’ingresso di correnti settentrionali in quota. Da lunedì 16, un nuovo impulso perturbato farà il suo ingresso da nord-ovest, associato ad un’avvezione fredda in quota dai quadranti settentrionali. Sul Veneto si avranno precipitazioni da sparse a diffuse sabato accompagnante da un rinforzo di Bora, seguite da assenza di fenomeni domenica e da maggiore variabilità-instabilità lunedì, specie sulle zone montane, con precipitazioni più discontinue. Martedì stabile e soleggiato, con forti venti in quota da nord-ovest. Mercoledì dopo una temporanea ripresa della pressione, in serata si avvicinerà da ovest una nuova perturbazione, con aumento della nuvolosità. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 14

Tempo perturbato, con cielo coperto. Precipitazioni sparse, a tratti diffuse e localmente moderate, in possibile temporaneo diradamento sui settori sud-occidentali nel pomeriggio e in ripresa in serata. Limite della neve intorno ai 1100-1400 m, in possibile lieve rialzo in giornata. Temperature massime in calo. Venti in quota in intensificazione e rotazione da nord nel pomeriggio/sera, con primi possibili rinforzi di Foehn. Bora moderata, a tratti tesa sulla costa, fatta eccezione dei settori costieri meridionali/Delta del Po, dove i venti prevalenti saranno da sud-est moderati/tesi. Nell’entroterra venti moderati/tesi da nord-est con possibili locali raffiche sui settori sud-occidentali.

Domenica 15

Cielo: Sereno o poco nuvoloso, salvo iniziale residua nuvolosità, specie sui settori sud-orientali della pianura e sulla costa.

Precipitazioni: Nella notte residue precipitazioni con limite neve a 1100/1300 m, poi nelle primissime ore possibili ultime piogge sui settori meridionali e sud-orientali. In seguito precipitazioni assenti ovunque.

Temperature: Minime in calo, massime in aumento, salvo in quota dove saranno in diminuzione.

Venti: In quota al mattino tesi, a tratti forti, da nord, poi moderati da ovest; rinforzi di Foehn nella notte fino al mattino in qualche fondovalle e sulla Pedemontana. Sulla costa residue Bora moderata sulle costa meridionale nelle prime ore, poi venti deboli variabili in mattinata; nel pomeriggio in prevalenza deboli dai quadranti orientali; a fine giornata rinforzi tesi da sud-est sulla costa.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 16

Cielo: Tempo variabile, a tratti instabile, con nubi irregolari, più frequenti in mattinata, alternate a schiarite anche ampie, specie nel pomeriggio.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte del pomeriggio, saranno probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, specie sui settori montani e settentrionali della pianura, sporadiche altrove. Limite della neve intorno ai 400-700m, con possibile neve anche sui versanti meridionali della Pedemontana. In seguito precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: In pianura in generale diminuzione, con minime localmente prossime a zero. In quota stazionarie.

Venti: In quota venti in rinforzo da nord-ovest; in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati/tesi; verso sera in rotazione da ovest.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso.

Martedì 17

In prevalenza soleggiato, salvo tratti di nuvolosità sulle Dolomiti più settentrionali. Precipitazioni generalmente assenti, salvo possibili burrasche di neve sulle creste di confine. In quota venti forti dai quadranti settentrionali. Temperature minime in ulteriore calo, con valori che saranno localmente prossimi o di poco inferiori a zero anche in pianura, sulle zone interne; massime in aumento. In quota venti forti da nord-ovest. In pianura venti moderati, a tratti tesi, da ovest.

Mercoledì 18

Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, specie sulle zone settentrionali, altrove maggiori tratti soleggiati, in serata aumento della nuvolosità. Temperature minime senza notevoli variazioni o in ulteriore locale calo; massime in diminuzione. Venti in quota in prevalenza moderati/tesi da ovest, in rinforzo in serata da sud-ovest, in pianura deboli variabili.

