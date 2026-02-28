Previsioni Meteo Veneto, l’anticiclone si indebolisce: marzo inizia con più nubi e qualche precipitazione

Il vasto campo anticiclonico, che assicura anche sul Veneto un tempo stabile con nuvolosità più presente a bassa quota e temperature sopra la norma, subisce un modesto indebolimento in media troposfera; ne consegue più che altro una fase temporanea domenica 1 e lunedì 2 marzo, con più nubi e riduzione dell’escursione termica diurna, dopodiché la stabilità torna un po’ ad aumentare. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 28

Cielo da sereno a poco nuvoloso, al di sopra di parecchie nubi basse presenti sulle zone pianeggianti, in diradamento diurno e probabile estensione con varie nebbie di sera.

Domenica 1

Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso, a parte alcuni temporanei spazi di sereno più probabili in montagna; nubi basse con foschie anche dense nelle valli e soprattutto in pianura, ove fino al mattino sono probabili anche alcune nebbie.

Precipitazioni: Non si esclude a tratti qualche leggero fenomeno su pianura e Prealpi, eventualmente con qualche fiocco di neve da circa 1500-1800 m.

Temperature: Minime pressoché stazionarie in quota, un po’ in aumento altrove; massime stazionarie o in lieve aumento sulla costa, in calo altrove.

Venti: In quota da moderati a deboli, da sud-ovest; nelle valli e sull’alta pianura, deboli con direzione variabile; altrove deboli a parte occasionali moderati rinforzi sulla costa, con una lieve prevalenza dai quadranti sud-orientali.

Mare: Generalmente calmo.

Lunedì 2

Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso, con spazi di sereno più presenti in montagna verso sera; nubi basse con foschie anche dense nelle valli e soprattutto in pianura, ove nelle ore più fredde sono probabili anche locali nebbie.

Precipitazioni: Non si esclude a tratti qualche leggero fenomeno tra pianura e Prealpi, eventualmente con qualche fiocco di neve da circa 1500-1800 m.

Temperature: Minime sul Bellunese in probabile aumento, altrove stazionarie o un po’ in calo specie sul Vicentino; massime senza notevoli variazioni sulle zone montane e in aumento su quelle pianeggianti specie sull’entroterra.

Venti: In quota inizialmente da deboli a moderati sud-occidentali, poi deboli in rotazione dai quadranti occidentali a quelli settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi su bassa pianura e costa.

Mare: Generalmente calmo, al più quasi calmo al largo.

Martedì 3

Cielo in montagna perlopiù poco nuvoloso, nelle valli prealpine e soprattutto in pianura da nuvoloso a poco nuvoloso con addensamenti di nubi basse nonché foschie o locali nebbie nelle ore più fredde; calo delle temperature minime, moderato in montagna e lieve in pianura; temperature massime un po’ in aumento sulle zone montane e pedemontane, stazionarie o in leggero calo altrove.

Mercoledì 4

Cielo da sereno a poco nuvoloso, al di sopra di parecchie nebbie o nubi basse presenti sulle zone pianeggianti, in diradamento diurno ed estensione serale; riguardo alle temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, con probabile prevalenza di diminuzioni per le minime e aumenti per le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.