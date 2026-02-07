Previsioni Meteo Veneto: nei prossimi giorni tempo variabile e qualche precipitazione

Il Veneto si troverà ancora sotto l’influsso di correnti debolmente cicloniche di origine atlantica, che renderanno il tempo perlopiù variabile, anche con la possibilità di qualche precipitazione; solo domenica 8 febbraio una timida rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo porterà condizioni di maggior stabilità, ma con ristagno di umidità nei bassi livelli dell’atmosfera e conseguenti nubi basse e nebbie in pianura e nelle valli. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 7

Nuvolosità irregolare alternata a crescenti schiarite a partire da ovest; foschie o locali nebbie in intensificazione in pianura dopo il tramonto. Non esclusa qualche residua precipitazione. Temperature diurne in ripresa in pianura e nelle valli; in calo in quota; minime del giorno localmente raggiunte in serata. Venti in quota deboli in prevalenza settentrionali; in pianura deboli, a tratti moderati dai settori orientali.

Domenica 8

Cielo: Cielo da poco a parzialmente nuvoloso sui rilievi; nubi basse, foschie e nebbie in pianura e nelle valli, specie nelle ore più fredde salvo probabile maggior persistenza anche durante il giorno sulla pianura centro-meridionale.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, anche se non è esclusa dal pomeriggio qualche debole precipitazione sulle zone occidentali, in possibile estensione a tutta la pianura a fine giornata. Eventuali debolissime nevicate oltre i 1000 metri.

Temperature: Minime prevalentemente in diminuzione, massime pressoché stazionarie.

Venti: Deboli variabili.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Lunedì 9

Cielo: Cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) di deboli precipitazioni, locali o sparse; limite neve intorno a 1000-1200 metri.

Temperature: Minime in aumento soprattutto in pianura e nelle valli, massime in diminuzione.

Venti: In quota da deboli a moderati dai settori meridionali; nelle valli variabili. In pianura deboli o moderati in prevalenza nord-orientali.

Mare: Poco mosso.

Martedì 10

Irregolarmente nuvoloso, salvo temporanee schiarite, con possibilità di modeste precipitazioni sparse e discontinue, nevose sopra i 1000 metri. Temperature in montagna minime in aumento, massime in diminuzione; in pianura minime senza notevoli variazioni, massime in rialzo.

Mercoledì 11

Nuvolosità variabile, alternata a qualche schiarita, più probabile e ampia nelle ore pomeridiane. Possibili precipitazioni soprattutto nella prima metà di giornata, con limite neve a circa 1000-1200 metri. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione, massime per lo più in rialzo.

