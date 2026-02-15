Previsioni Meteo Veneto: prossimi giorni tra impulsi perturbati e pause soleggiate

La saccatura responsabile del tempo perturbato della giornata di sabato, si sposta verso est lasciando spazio all’ingresso di correnti fredde settentrionali in quota. Da lunedì 16 febbraio un nuovo impulso perturbato farà il suo ingresso da nord-ovest, associato ad un’avvezione fredda in quota dai quadranti settentrionali. Sul Veneto si avrà tempo relativamente stabile domenica, seguito da maggiore variabilità-instabilità lunedì, specie sulle zone montane, con precipitazioni sparse e discontinue. Martedì stabile e soleggiato, con forti venti in quota da nord-ovest più secchi. Mercoledì dopo una temporanea ripresa della pressione, in serata si avvicinerà da ovest una nuova perturbazione, con aumento della nuvolosità. Giovedì il passaggio della perturbazione determinerà un deciso peggioramento, con precipitazioni diffuse e marcato rinforzo dei venti di Bora in pianura. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 15

Sereno o poco nuvoloso salvo passaggi di nuvolosità medio-alta e tendenza ad aumento della nuvolosità verso fine giornata sui settori montani settentrionali, con possibili deboli precipitazioni associate, eventualmente nevose a 600/900 m. Temperature massime in aumento, salvo in quota dove saranno in diminuzione. Venti in quota moderati/tesi occidentali, con residui rinforzi di Foehn. In pianura venti deboli dai quadranti orientali; a fine giornata rinforzi tesi da sud-est sulla costa.

Lunedì 16

Cielo: Tempo variabile, a tratti instabile, con nubi irregolari, più frequenti in mattinata, alternate a schiarite anche ampie, specie nel pomeriggio.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte del pomeriggio, saranno probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, specie sui settori montani e settentrionali della pianura, sporadiche e discontinue altrove. Limite della neve intorno ai 500-700m, con possibilità di qualche fiocco di neve al mattino anche sui versanti meridionali della Pedemontana. In seguito precipitazioni generalmente assenti o al più locali.

Temperature: In pianura in generale diminuzione, con minime localmente prossime a zero sulle zone interne. In quota stazionarie.

Venti: In quota venti in rinforzo da nord-ovest; in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati/tesi sulla costa.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso.

Martedì 17

Cielo: In prevalenza soleggiato, salvo tratti di nuvolosità sulle Dolomiti più settentrionali.

Precipitazioni: Precipitazioni generalmente assenti, salvo possibili burrasche di neve sulle creste di confine.

Temperature: Minime in ulteriore calo, con valori che saranno localmente prossimi o di poco inferiori a zero anche in pianura, sulle zone interne; massime in aumento, localmente anche sensibile. In quota valori stazionari.

Venti: In quota venti forti da nord-ovest. In pianura venti deboli a tratti moderati, da ovest.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 18

Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, specie sulle zone settentrionali, associate a possibili deboli precipitazioni, nevose a 900-1100m. Altrove maggiori tratti soleggiati alternati a nubi irregolari, salvo sulla pianura meridionale, dove la nuvolosità sarà più frequente nel corso della giornata. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento; massime in diminuzione. Venti in pianura al mattino deboli variabili, poi da nord-est deboli, a tratti moderati. In quota, nella notte fino al mattino, tesi da nord-ovest, in successiva rotazione e rinforzo da sud-ovest nel corso della giornata.

Giovedì 19

Tempo perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni diffuse a partire dalla mattinata, in diradamento nel corso del pomeriggio, a partire dai settori settentrionali. Si tratterà di precipitazioni anche moderate, specie sulla pianura centro-meridionale e sulla costa. Limite della neve intorno ai 700/1000 m nella notte e al primo mattino, in lieve rialzo, specie sulle Prealpi, in giornata. Temperature minime in aumento, massime in calo. In pianura Bora moderata/tesa nell’entroterra, tesa/forte sulla costa con probabili forti raffiche.

