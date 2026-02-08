Previsioni meteo Veneto: variabilità e deboli precipitazioni in arrivo

“La regione sarà lambita da correnti umide di origine atlantica, che renderanno il tempo perlopiù variabile con frequenti annuvolamenti; eventuali precipitazioni saranno al più modeste e sporadiche, un po’ più probabili e significative mercoledì. Nel pomeriggio/sera di domenica 8 cielo poco o parzialmente nuvoloso con foschie e nebbie sulla pianura meridionale, in parziale dissolvimento durante il giorno e in nuova formazione ed estensione in serata. Non esclusa dal pomeriggio qualche debole sporadica precipitazione tra Prealpi e pianura. Eventuali debolissime nevicate oltre i 1000 m. Temperature diurne in diminuzione sulla pianura centro-orientale, senza notevoli variazioni altrove. Venti deboli variabili”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Lunedì 9

Cielo: Nella prima metà della giornata cielo molto nuvoloso, salvo qualche schiarita in alta montagna; dalle ore centrali schiarite, soprattutto sulle zone centro-settentrionali, alternate ad annuvolamenti, più consistenti verso sud. Probabili foschie e locali nebbie, tra la notte ed il primo mattino e dalla serata, sulla pianura specie quella meridionale.

Precipitazioni: Probabilità al più bassa (5-25%) sulle zone montane e sulla pianura interna, medio-bassa (25-50%) sulla pianura orientale e meridionale di deboli precipitazioni, locali o sparse; limite neve intorno a 1000-1200 m.

Temperature: Minime in calo in pianura, in rialzo nelle valli; massime prevalentemente in diminuzione.

Venti: Deboli variabili, in prevalenza nord-orientali in pianura, dove a tratti saranno anche moderati, specie in prossimità della costa.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 10

Cielo: Nuvolosità irregolare alternata a parziali schiarite, specie nella prima parte della giornata.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) o al più medio-bassa (25-50%) di debolissimi fenomeni locali più che altro verso sera; limite neve sopra i 1000 m.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione, o stazionarie nelle valli, salvo locale rialzo delle massime sulla pianura centro-meridionale.

Venti: In quota moderati, temporaneamente tesi, sud-occidentali; altrove variabili, in prevalenza deboli.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Mercoledì 11

Nella prima metà della giornata cielo molto nuvoloso o coperto con probabili precipitazioni sparse, deboli in montagna, modeste o moderate in pianura; limite neve a circa 1000-1200 m. Dalle ore centrali probabili rasserenamenti. Temperature prevalentemente in rialzo le minime e in montagna anche le massime, che potranno diminuire, almeno localmente in pianura.

Giovedì 12

Tratti di cielo sereno, soprattutto in pianura, alternati ad annuvolamenti più consistenti in montagna; assenti o poco probabili le precipitazioni. Temperature minime pressoché stazionarie, massime in rialzo in pianura, in calo in montagna.

