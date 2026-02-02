Prezzo dell’oro in caduta libera, giù anche l’argento

I prezzi di oro e argento sono in forte calo, proseguendo la discesa avviata dopo la brusca inversione di tendenza che ha messo fine al rally dei metalli preziosi, culminato con il raggiungimento di livelli record. Nella giornata di oggi, durante gli scambi sui mercati asiatici, il prezzo spot dell’oro è sceso di oltre il 7%, attestandosi a 4.506 dollari l’oncia (circa 3.297 sterline), mentre l’argento ha registrato una flessione ancora più marcata, perdendo il 10% e scendendo a circa 76 dollari l’oncia.

Lo scorso gennaio entrambi i metalli avevano toccato nuovi massimi storici, sostenuti dagli acquisti delle banche centrali, che avevano rafforzato le proprie riserve, e dall’aumento della domanda di beni rifugio da parte degli investitori, in risposta alle persistenti incertezze finanziarie e geopolitiche.