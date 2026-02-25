Progetto Fuoco sbarca in Polonia: accordo per il debutto a Poznań | FOTO

La giornata inaugurale della 15ª edizione di Progetto Fuoco a Verona segna un nuovo passo nello sviluppo internazionale della manifestazione, leader mondiale per le tecnologie del riscaldamento a biomassa e per la filiera legno-energia. Veronafiere e l’organizzatore fieristico polacco Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP), infatti, hanno firmato oggi un protocollo d’intesa per il lancio di Progetto Fuoco Poznań. L’evento debutterà a Poznań dal 26 al 29 gennaio 2027, occupando due padiglioni nell’ambito di Budma, la principale manifestazione di MTP sulle innovazioni per l’edilizia. Budma, proprio quest’anno, ha ospitato all’inizio di febbraio anche una delegazione di Marmomac, uno degli altri brand fieristici di successo targati Veronafiere.

Progetto Fuoco, quindi, approda in Polonia con un format ideato per intercettare mercati ad alta presenza di buyer e importatori. La scelta risponde a una logica industriale: il Paese dell’Europa centrale è tra i maggiori produttori di legna da pellet e dispone di un patrimonio forestale molto importante, con oltre il 30% della superficie nazionale coperta da boschi.

L’accordo è stato sottoscritto dal presidente di Veronafiere Federico Bricolo e da Filip Bittner, vicepresidente di MTP. Per la fiera polacca era presente a Verona anche Hanna Lisiecka, direttrice delle rassegne Stone e Windoor-Tech.

“Progetto Fuoco è il riferimento per la filiera legno-energia – spiega Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –. Dal 1999 è la casa naturale del riscaldamento a biomassa e, in quindici edizioni, ha costruito un ecosistema di business e contenuti riconosciuto da imprese e operatori. Questa leadership è misurabile e internazionale: il 42% degli espositori di Verona arriva dall’estero, da 38 Paesi, e un visitatore su quattro è straniero. Progetto Fuoco Poznań nasce da queste premesse, con l’obiettivo di replicare un format consolidato in un contesto europeo ad alto potenziale. È un passo coerente – prosegue Bricolo – con la visione industriale del nostro Gruppo: continuare a crescere all’estero senza dispersioni, scegliendo mercati strategici e costruendo alleanze solide con operatori fieristici di primo piano come MTP”.

“Questa partnership – commenta Filip Bittner, vicepresidente di MTP – mette a sistema le competenze e l’esperienza di Veronafiere, con una storia di quasi 130 anni nella promozione di eventi internazionali e costruzione di piattaforme commerciali globali, e quella del Gruppo MTP, che da decenni supporta lo sviluppo dell’industria e dell’innovazione in Polonia e nell’Europa Centro-orientale. Per il pubblico polacco, sia imprenditori che utenti finali, Progetto Fuoco Poznań significa accesso alle ultime tendenze e soluzioni concrete che supportano la transizione energetica nelle costruzioni e nel riscaldamento. Sono fiducioso che questa manifestazione al Salone Internazionale di Poznań diventerà una piattaforma di ispirazione, innovazione e dialogo duraturo per il mercato polacco, riunendo produttori, installatori, decisori e utenti finali, e supportandoli nelle migliori decisioni di investimento e ambientali in risposta alle sfide del nostro tempo”.

Progetto Fuoco Poznań avrà cadenza biennale, in alternanza negli anni dispari con Progetto Fuoco a Verona; una seconda edizione è già prevista nel 2029.