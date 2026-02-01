Quando il mare danza: impressionante tromba marina nel Triangolo delle Bermuda | VIDEO

Un fenomeno naturale raro e affascinante è stato recentemente catturato nel cuore del Triangolo delle Bermuda: un waterspout, o tromba marina, è stato avvistato dalla coperta di una nave portacontainer. Il video mostra il vortice rotante sollevarsi dalle acque fino al cielo. Un waterspout è un “tornado d’acqua”: un vortice rotante che collega il mare alla nuvola sopra di esso. Di solito meno potente di un tornado terrestre, può comunque raggiungere velocità impressionanti e sollevare spruzzi e oggetti leggeri dall’acqua. I waterspout sono più frequenti in acque calde e in presenza di condizioni atmosferiche instabili, e sono fenomeni naturali perfettamente spiegabili, nonostante la loro spettacolarità.

Il video è stato girato nel Triangolo delle Bermuda, un’area dell’Oceano Atlantico delimitata idealmente tra Miami, Bermuda e Porto Rico. Questa zona è famosa per le leggende legate a sparizioni misteriose di navi e aerei, anche se la maggior parte di questi eventi ha spiegazioni naturali, come correnti oceaniche complesse, tempeste improvvise e errori umani. Il waterspout ripreso non fa eccezione: un fenomeno meteorologico impressionante, ma del tutto naturale.