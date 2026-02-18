Raffica di terremoti a Pozzuoli, sciame sismico in corso nei Campi Flegrei

"In corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, rilevati in via preliminare 12 terremoti"

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 23:12 (UTC 22:12) del 17/01/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 12 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (12 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.8 ± 0.3“.
Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
– Protezione Civile: 081/18894400
In considerazione di quanto sopra esposto “l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“. Di seguito l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:

 

