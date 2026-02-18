Raffica di terremoti a Pozzuoli, sciame sismico in corso nei Campi Flegrei

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 23:12 (UTC 22:12) del 17/01/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 12 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (12 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.8 ± 0.3“.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

– Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto “l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“. Di seguito l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0: