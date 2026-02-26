Rapporto Climate TRACE: le emissioni globali di gas serra raggiungono un nuovo record nel 2025. Tutti i dati

Oggi Climate TRACE ha pubblicato i dati sulle emissioni per l’intero anno 2025, che mostrano che le emissioni globali di gas serra (GHG) sono aumentate dello 0,50%, ovvero di 303,19 Mt di CO₂e, lo scorso anno, raggiungendo un nuovo massimo di 60,63 Bt di CO₂e. Le emissioni globali di metano sono aumentate dell’1,03%, ovvero di 4,2 Mt di CH 4 , nel 2025, riprendendosi dal calo del 2024 e stabilendo un nuovo record annuale di 412,59 Mt di CH 4 , superando il precedente record stabilito nel 2023.

Informazioni chiave dai dati sulle emissioni del 2025:

Nonostante un leggero calo delle emissioni del settore energetico, le attività legate ai combustibili fossili, i trasporti, il settore manifatturiero e l’edilizia hanno tutti contribuito a un aumento delle emissioni globali di gas serra.

La produzione di petrolio e gas è stata il sottosettore con il maggiore aumento delle emissioni, con un incremento del 4,1%.

I Paesi che hanno registrato i maggiori cambiamenti nel settore energetico sono stati Cina, India e Stati Uniti. Per la prima volta almeno dal 2015, le emissioni del settore energetico cinese sono diminuite di anno in anno, ma tale calo è stato compensato da un aumento equivalente delle emissioni del settore energetico statunitense. Nel frattempo, le emissioni del settore energetico indiano sono diminuite per la prima volta dal 2020.

Le emissioni del trasporto su strada sono aumentate a livello globale, ma sono diminuite nei Paesi nordici, dove l’adozione di veicoli elettrici (EV) è elevata.

Tendenze globali

I dati di Climate TRACE mostrano che in quasi tutti i mesi del 2025 le emissioni globali sono state superiori a quelle del 2024.

Nel 2025, le emissioni della Russia sono aumentate più di qualsiasi altro Paese al mondo, mentre l’India ha registrato il calo maggiore. Cina e Stati Uniti, i due maggiori emettitori mondiali, hanno visto le loro emissioni rimanere relativamente stabili nel 2025, con un leggero aumento in entrambi i Paesi. Nonostante il tasso di aumento relativamente basso, Cina e Stati Uniti si sono classificati rispettivamente al secondo e al sesto posto per il maggiore aumento delle emissioni assolute.

Tra i 10 principali settori emettitori, la crescita più significativa delle emissioni nel 2025 è stata registrata dalle attività legate ai combustibili fossili, con un aumento delle emissioni dell’1,56%, pari a 151,57 Mt di CO 2 e. Lo scorso anno, le emissioni sono aumentate anche nei settori dei trasporti, manifatturiero ed edilizio.

Il settore energetico continua a essere la principale fonte di emissioni globali nel 2025 (26% delle emissioni totali). I dati di Climate TRACE mostrano che le emissioni globali del settore energetico sono leggermente diminuite, dello 0,13% o di 20,31 Mt di CO 2 e nel 2025, il primo calo dalla pandemia di COVID-19. La maggior parte del calo è derivata dalla produzione di energia elettrica in India e Cina, ma anche Russia, Australia e Polonia hanno registrato cali significativi delle emissioni del loro settore energetico.

Gran parte dell’aumento delle emissioni nelle attività legate ai combustibili fossili è derivato dall’aumento delle emissioni derivanti dalla produzione di petrolio e gas, che sono aumentate del 4,1% o di 163,2 Mt di CO 2 e nel 2025. Questo è stato il maggiore aumento delle emissioni tra i 64 sottosettori monitorati da Climate TRACE. Le emissioni derivanti dalla produzione di petrolio e gas della Russia sono state responsabili della maggior parte di tale aumento, sebbene anche altri Paesi, tra cui Kazakistan, Cina, Arabia Saudita e Brasile, abbiano registrato aumenti delle emissioni derivanti dalla produzione di petrolio e gas lo scorso anno. Infatti, le emissioni derivanti dalla produzione di petrolio e gas in Brasile sono aumentate del 29,0% lo scorso anno.

A livello globale, l’attuale tasso di crescita delle emissioni è la metà di quello registrato nel resto del decennio, rallentando da un aumento medio dell’1,1% annuo tra il 2015 e il 2023 a un aumento medio dello 0,5% negli ultimi due anni. Escludendo il 2020, gli ultimi due anni hanno registrato la crescita più lenta delle emissioni dal 2015, anno dell’Accordo di Parigi.

Cina e Stati Uniti sotto i riflettori

Cina e Stati Uniti continuano a essere la prima e la seconda fonte di emissioni per Paese.

Le emissioni di gas serra della Cina sono aumentate costantemente nell’ultimo decennio, ma il tasso di crescita ha subito un rallentamento. Tra il 2015 e il 2023, le emissioni della Cina sono cresciute in media del 2,66% all’anno. Tuttavia, negli ultimi due anni, le emissioni della Cina sono cresciute meno dell’1% all’anno. Nel 2025, le emissioni della Cina sono aumentate solo dello 0,28%, il più piccolo incremento registrato in un anno nel database Climate TRACE, che risale al 2015. Il 2024 ha registrato il secondo aumento più piccolo in quel periodo, con un aumento di solo lo 0,52%.

Per la prima volta da quando Climate TRACE ha iniziato a monitorare le emissioni, le emissioni del settore energetico cinese sono diminuite nel 2025, con un calo dello 0,39%, pari a 25,99 Mt di CO 2 e. In definitiva, il lieve calo delle emissioni nel settore energetico è stato compensato dagli aumenti in altri settori, in particolare nel trasporto su strada, che ha registrato un aumento del 4,76%, pari a 48,7 Mt di CO 2 e, nel 2025.

Nonostante alcune fluttuazioni annuali, in particolare il calo delle emissioni dovuto alla pandemia di COVID-19 e la successiva ripresa, le emissioni degli Stati Uniti sono rimaste pressoché invariate nell’ultimo decennio. Nel 2025, le emissioni statunitensi ammontavano a 7,01 Mt di CO 2 e, quasi quanto quelle del 2015, anno dell’Accordo di Parigi, quando erano pari a 7,04 Mt di CO 2 e. Negli Stati Uniti, le attività nel settore energetico e dei combustibili fossili stanno seguendo traiettorie opposte, con le emissioni del settore energetico in calo del 25,5% dal 2015 e quelle dei combustibili fossili in aumento del 29,8% nello stesso periodo. Tuttavia, nel 2025, entrambi i settori hanno invertito questa tendenza. Lo scorso anno, il settore energetico statunitense ha registrato il secondo maggiore aumento delle emissioni nell’ultimo decennio (il maggiore è stato la ripresa post-pandemia nel 2021), con un aumento di quasi l’1,8%, pari a 26 Mt di CO 2 e. Nel frattempo, le attività nel settore dei combustibili fossili sono diminuite marginalmente dello 0,36%, pari a 5 Mt di CO 2 e.

È degno di nota che il calo delle emissioni del settore energetico in Cina sia stato all’incirca pari all’aumento delle emissioni del settore energetico negli Stati Uniti nel 2025, annullando di fatto qualsiasi impatto netto.

Dove le soluzioni per l’energia pulita stanno riducendo le emissioni

Le soluzioni per l’energia pulita, come le fonti di energia rinnovabili e i veicoli elettrici, si stanno affermando in molte località del mondo e, di conseguenza, le emissioni stanno iniziando a diminuire in queste regioni, sottolinea Climate TRACE.

Energia pulita in India e Cina

Nell’ultimo decennio, Cina e India hanno guidato il mondo nella crescita delle emissioni del settore energetico. Le emissioni del settore energetico cinese sono aumentate del 53,7% tra il 2015 e il 2024, mentre quelle dell’India sono aumentate del 34,6% nello stesso periodo. Tuttavia, lo scorso anno, questa rapida crescita si è arrestata. Nel 2025, le emissioni del settore energetico cinese sono diminuite dello 0,4%, la prima volta che i dati Climate TRACE hanno mostrato un calo dall’inizio dell’inventario nel 2015. Le emissioni del settore energetico indiano sono diminuite per la prima volta dal 2020, con un calo del 2,6% lo scorso anno.

Fondamentalmente, entrambi questi cali si verificano in un periodo di crescita economica e di aumento del consumo di elettricità, a dimostrazione del fatto che l’impiego di energie rinnovabili sta iniziando a incidere sulle emissioni complessive del settore energetico in questi Paesi.

Adozione di veicoli elettrici nei Paesi nordici

A livello globale, le emissioni del trasporto su strada sono aumentate significativamente nell’ultimo decennio, ma questo non si è verificato nei Paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), spiega Climate TRACE. Dal 2015, le emissioni del trasporto su strada nei Paesi nordici sono diminuite del 6,2%, mentre sono aumentate del 3,8% nell’UE e dell’11,2% a livello globale. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che i Paesi nordici hanno registrato una forte adozione di veicoli elettrici nell’ultimo decennio. In media, quasi il 70% delle vendite di auto nuove in questi Paesi è elettrico. In Norvegia, dove i veicoli elettrici rappresentavano il 96% delle vendite di auto nuove nel 2025, le emissioni del trasporto su strada sono diminuite di quasi il 9% nell’ultimo decennio e del 2% solo lo scorso anno.

Anche i Paesi nordici hanno compiuto progressi significativi nell’ambito dell’energia pulita, parallelamente all’adozione dei veicoli elettrici, con le emissioni di generazione di elettricità in calo del 55,9% dal 2015, superando la riduzione del 44,8% registrata nell’UE.

Ultimi dati mensili: dati salienti di dicembre 2025

Le emissioni globali di gas serra per il mese di dicembre 2025 sono state pari a 5,21 miliardi di tonnellate di CO₂e. Ciò rappresenta una diminuzione dello 0,05% rispetto a dicembre 2024. Le emissioni globali di metano a dicembre 2025 sono state pari a 33,22 milioni di tonnellate di CH₄, con un aumento dello 0,02% rispetto a dicembre 2024.

Emissioni di gas serra per Paese: dicembre 2025

La stima preliminare di Climate TRACE delle emissioni di gas serra a dicembre 2025 in Cina, il Paese con le maggiori emissioni al mondo, è di 1,52 miliardi di tonnellate di CO₂e, con un calo di 9,25 milioni di tonnellate di CO₂e, pari allo 0,60% rispetto a dicembre 2024.

Tra gli altri cinque Paesi con le maggiori emissioni:

le emissioni degli Stati Uniti sono diminuite di 1,33 milioni di tonnellate di CO₂e, pari allo 0,22% su base annua;

sono diminuite di 1,33 milioni di tonnellate di CO₂e, pari allo 0,22% su base annua; le emissioni dell’ India sono aumentate di 4,77 milioni di tonnellate di CO₂e, pari all’1,34% su base annua;

sono aumentate di 4,77 milioni di tonnellate di CO₂e, pari all’1,34% su base annua; le emissioni della Russia sono aumentate di 0,93 milioni di tonnellate di CO₂e, pari allo 0,33% su base annua;

sono aumentate di 0,93 milioni di tonnellate di CO₂e, pari allo 0,33% su base annua; le emissioni dell’Indonesia sono aumentate di 0,52 milioni di tonnellate di CO₂e, pari allo 0,41% su base annua.

Nell’UE, che nel suo complesso sarebbe la quarta fonte di emissioni a dicembre 2025, le emissioni sono diminuite di 5,27 milioni di tonnellate di CO₂e rispetto a dicembre 2024, ovvero dell’1,59%.

Emissioni di gas serra per settore: dicembre 2025

Le emissioni di gas serra sono aumentate a dicembre 2025 rispetto a dicembre 2024 nei settori dell’energia, dei trasporti e dei rifiuti, e sono diminuite in agricoltura, edilizia, attività legate ai combustibili fossili e produzione manifatturiera. L’edilizia ha registrato la variazione maggiore delle emissioni su base annua, con una diminuzione del 2,14% rispetto a dicembre 2024.