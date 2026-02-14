Reggio Calabria, il guardiano del mare: un cormorano incanta Bocale | FOTO

Nel pomeriggio di oggi è stato avvistato un esemplare di cormorano posato su un masso affiorante nel mare di Bocale, a Reggio Calabria. L’uccello, immobile e vigile, dominava la scena marina circostante, offrendo uno spettacolo suggestivo a chi si trovava lungo il litorale. Il cormorano, riconoscibile dal piumaggio scuro e dal profilo slanciato, è rimasto per diversi minuti sulla roccia, probabilmente intento ad asciugare le ali dopo un’immersione in cerca di pesce. Questa specie, infatti, è nota per la sua abilità nella pesca subacquea e per l’abitudine di sostare su scogli e strutture emergenti per riposare.

La presenza del volatile conferma la ricchezza faunistica del tratto di mare che bagna Bocale, un’area che spesso offre incontri ravvicinati con diverse specie di uccelli marini. L’avvistamento rappresenta un piccolo ma significativo segnale della vitalità dell’ecosistema costiero reggino. La fotografia scattata da Antonio Caserta documenta l’eleganza e la maestosità dell’esemplare nel suo habitat naturale.