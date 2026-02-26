Ricerca: opportunità per le imprese al Big Science Business Forum 2026

Al via le iscrizioni per partecipare allo Spazio Italia del Big Science Forum 2026 (BSBF), un evento biennale concepito per promuovere il dialogo e la collaborazione tra grandi infrastrutture di ricerca e imprese interessate a partecipare ai loro programmi internazionali. La prossima edizione di BSBF si svolgerà dal 27 al 30 ottobre 2026 a Maastricht (Paesi Bassi). ENEA partecipa all’evento come membro di ILO Network Italia (INI), che coordinerà le relazioni istituzionali e la realizzazione dello Spazio Italia, dove le aziende italiane potranno essere presenti con un proprio spazio espositivo, anche in modalità condivisa. INI è la rete degli Industrial Liaison Officers (ILO), che riunisce esperti ENEA e di altri enti di ricerca nazionali (CNR, INAF e INFN) per supportare le imprese italiane nell’accesso alle procedure di gara di grandi infrastrutture internazionali come CERN e ITER.

“L’iniziativa rientra nella mission ENEA a sostegno della competitività del sistema industriale nazionale nei grandi programmi scientifici internazionali. Il BSBF è infatti la principale occasione per le imprese europee di conoscere le prossime gare di appalto, discutendone direttamente con i rappresentanti delle organizzazioni Big Science e creando quelle sinergie indispensabili per partecipare ai grandi progetti internazionali”, mette in evidenza Paolo Acunzo della direzione ENEA Trasferimento tecnologico e componente di INI – ILO Network Italia. “Anche quest’anno organizziamo lo Spazio Italia, tra i più grandi del BSBF, dedicato alle imprese, al fine di supportare quelle competenze tecnologiche e imprenditoriali del nostro Paese che si sono già rivelate di successo in ambito Big Science”.

Oltre 1.300 delegati provenienti da più di 500 organizzazioni di 30 Paesi hanno partecipato alla precedente edizione di BSBF che si è svolta nel 2024 a Trieste, a conferma di come la manifestazione sia ormai un appuntamento di riferimento per il mercato.

Le imprese interessate a partecipare allo Spazio Italia possono manifestare il proprio interesse inviando una e-mail all’indirizzo ilo@pd.infn.it.