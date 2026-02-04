Ricerca scientifica: 4,8 milioni di euro all’INAF dal MUR per rafforzare l’eccellenza italiana

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha assegnato all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) un finanziamento di 4,8 milioni di euro nell’ambito di un decreto firmato dal Ministro Anna Maria Bernini, che prevede un finanziamento premiale complessivo di 40 milioni di euro per gli Enti pubblici di ricerca. Il decreto si inserisce nel quadro delle priorità del Ministero per il rafforzamento della ricerca scientifica e tecnologica, richiamate anche in occasione della Settimana STEM, dedicata alla promozione delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

A tal proposito, riportiamo a seguire la dichiarazione del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Roberto Ragazzoni: “il meccanismo premiale introdotto dal Ministero dell’Università e della Ricerca rafforza una visione della ricerca come leva strategica per lo sviluppo del Paese. È una scelta che va nella direzione di sostenere gli Enti che trasformano le risorse pubbliche in conoscenza, innovazione e valore per il sistema nazionale. L’INAF ha ancora una volta confermato la qualità della sua ricerca e l’ampia partecipazione alle grandi infrastrutture di ricerca, anche utilizzando le risorse del PNRR, e realizzando nel campo dell’astrofisica quel disegno strategico che lo rende un polo attrattivo per investimenti economici e culturali”.