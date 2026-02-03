Ridracoli oltre i limiti: lo spettacolo della “cascata” nell’Appennino Romagnolo | FOTO

La Romagna si assicura la sua riserva d’acqua per l’estate con un evento che unisce utilità ingegneristica e fascino naturalistico: la diga di Ridracoli ha iniziato la sua spettacolare tracimazione. Grazie alle piogge incessanti delle ultime ore, il “gigante” dell’Appennino ha raggiunto e superato la sua capacità massima, regalando l’immagine simbolo della sicurezza idrica regionale: la lama d’acqua che scivola elegante oltre lo sbarramento.

I numeri

I dati in tempo reale dalla sala controllo non lasciano dubbi: il bacino è attualmente al 100,16% della sua capacità.

Volume invaso: 33.114.010 m³ (superando il massimo teorico di 33.060.000 m³).

33.114.010 m³ (superando il massimo teorico di 33.060.000 m³). Livello idrometrico: 557,35 m.s.l.m. (ben 5 centimetri sopra la soglia di sfioro di 557,3 m).

557,35 m.s.l.m. (ben 5 centimetri sopra la soglia di sfioro di 557,3 m). Crescita record: solo nella giornata di oggi, il livello è salito di 33 cm, grazie a un afflusso calcolato in oltre 61mila metri cubi d’acqua.

Quadro meteorologico: pioggia e umidità

La situazione meteo ha ovviamente ha giocato un ruolo decisivo. La stazione della Diga registra una giornata tipicamente invernale con una precipitazione odierna di 34 mm. Le temperature restano basse, con quella dell’aria a +9,3°C e l’acqua del lago che si assesta sui +7°C.



