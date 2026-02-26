Rientro anticipato dalla Stazione Spaziale: la NASA rivela cos’è successo

La vicenda che ha portato alla conclusione anticipata della missione Crew-11 sulla Stazione Spaziale Internazionale si arricchisce di nuovi dettagli: la NASA ha rivelato che l’astronauta coinvolto nell’evento medico che ha richiesto un rientro anticipato sulla Terra era Mike Fincke, pilota della missione e comandante della Expedition 74 a bordo del laboratorio orbitale. In una dichiarazione ufficiale diffusa dall’agenzia, Fincke ha spiegato di aver avuto un problema di salute che ha richiesto l’immediato supporto dei compagni di equipaggio e soprattutto esami diagnostici avanzati non disponibili nello Spazio. L’episodio, avvenuto all’inizio di gennaio mentre si preparava un’attività extraveicolare, non è stato classificato come emergenza critica, ma è stato comunque sufficiente a convincere i responsabili della missione a riportare l’intero equipaggio a Terra circa un mese prima del previsto, evidenziando quanto la medicina spaziale resti una sfida complessa anche dopo decenni di permanenze umane in orbita.

Il rientro anticipato di Crew-11

Il problema medico è emerso il 7 gennaio, quando Fincke e la collega astronauta Zena Cardman stavano preparando una passeggiata spaziale. Il giorno successivo, l’agenzia ha annunciato ufficialmente la conclusione anticipata della missione per consentire accertamenti sulla Terra.

Il 15 gennaio la capsula Crew Dragon “Endeavour“, sviluppata da SpaceX, è ammarata nell’Oceano Pacifico al largo di San Diego con a bordo Fincke, Cardman, l’astronauta giapponese Kimiya Yui e il cosmonauta russo Oleg Platonov. Dopo il recupero, gli astronauti sono stati trasferiti in ospedale per controlli medici, una procedura prudenziale che accompagna ogni rientro ma che in questo caso era particolarmente importante.

La Stazione con equipaggio ridotto

Dopo la partenza anticipata di Crew-11, la stazione è rimasta temporaneamente con un equipaggio minimo di 3 persone incaricate di mantenere operativa la struttura e continuare gli esperimenti scientifici essenziali. Nel frattempo, NASA e SpaceX hanno accelerato il lancio della missione successiva per riportare rapidamente la Stazione Spaziale Internazionale al suo equipaggio standard.

Medicina spaziale: perché serve tornare sulla Terra

Il caso mette in evidenza un aspetto cruciale delle missioni in orbita: nonostante i numerosi strumenti medici disponibili a bordo, alcune tecnologie diagnostiche avanzate – come specifiche forme di imaging clinico – non possono ancora essere utilizzate nello Spazio. Quando si presenta un problema che richiede questi esami, il rientro sulla Terra diventa la soluzione più sicura.

Come sta ora l’astronauta

Secondo quanto comunicato, Fincke si sta riprendendo bene e ha ripreso il normale programma di riabilitazione post-volo presso il Johnson Space Center di Houston. Nella sua dichiarazione ha ricordato che il volo spaziale resta “un privilegio incredibile“, ma che episodi come questo ricordano quanto anche gli astronauti, pur addestrati al massimo livello, restino esseri umani esposti ai limiti della fisiologia.