Rigopiano, appello bis: condannati 3 funzionari della Regione Abruzzo

Tragedia Rigopiano, dieci gli imputati del processo di appello bis: la sentenza dopo oltre nove ore di camera di consiglio

valanga hotel Rigopiano
Foto di Alessandro Di Meo / Ansa

La Corte d’Appello di Perugia ha condannato tre funzionari della Regione Abruzzo per disastro colposo per il disastro dell’Hotel Rigopiano a Farindola. Dieci gli imputati del processo di appello bis. In cinque sono stati assolti; per due c’è stata la prescrizione. La sentenza è arrivata dopo una lunga camera di consiglio durata oltre nove ore. Completamente assolto l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che nei giorni scorsi aveva rinunciato alla prescrizione delle accuse a lui contestate. I dirigenti provinciali chiamati in causa hanno invece beneficiato dell’istituto della prescrizione.

