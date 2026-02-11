Rigopiano, appello bis: condannati 3 funzionari della Regione Abruzzo

La Corte d’Appello di Perugia ha condannato tre funzionari della Regione Abruzzo per disastro colposo per il disastro dell’Hotel Rigopiano a Farindola. Dieci gli imputati del processo di appello bis. In cinque sono stati assolti; per due c’è stata la prescrizione. La sentenza è arrivata dopo una lunga camera di consiglio durata oltre nove ore. Completamente assolto l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che nei giorni scorsi aveva rinunciato alla prescrizione delle accuse a lui contestate. I dirigenti provinciali chiamati in causa hanno invece beneficiato dell’istituto della prescrizione.