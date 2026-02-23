Rischio valanghe in Veneto: dichiarata la fase di ‘attenzione’ sulle Prealpi

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto informa che dalle ore 18 di oggi, lunedì 23 febbraio, è stata dichiarata la fase operativa di attenzione (allerta gialla) per rischio valanghe nella zona delle Prealpi. Risulta invece cessata la fase operativa di attenzione per rischio valanghe per la zona delle Dolomiti.
