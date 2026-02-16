Rischio valanghe nel VCO: chiusa la statale della Val Formazza

Circolazione temporaneamente sospesa in località Roccette a causa del rischio valanghe

strada chiusa
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

La strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza è stata temporaneamente chiusa al traffico in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, per rischio valanghe. Lo comunica Anas. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

