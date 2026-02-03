Risveglio imbiancato in Valle d’Aosta dopo la nevicata notturna | FOTO

Questa mattina la Valle d’Aosta si è svegliata sotto un candido manto bianco, dopo una notte di nevicate che hanno interessato l’intero territorio regionale. Gli scenari montani appaiono avvolti in una quiete ovattata: i paesi e le vallate si specchiano nella neve fresca, mentre i tetti e i sentieri assumono sfumature di bianco luminoso. Le precipitazioni, inizialmente moderate sui settori orientali e deboli altrove, si stanno già attenuando. La quota neve ha oscillato tra i 400 e i 500 metri, con accumuli più generosi in quota: fino a 15-20 cm su Alta Valtournenche, Alta Val d’Ayas, Valle di Gressoney, Valle di Champorcher, Val Ferret, Val Veny e Valle del Gran San Bernardo. Altrove gli accumuli variano tra 5 e 10 cm, con Aosta città imbiancata da 1 a 5 cm di neve.

La giornata proseguirà con graduali schiarite dopo le 9-10, evolvendo verso un cielo poco o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio e in serata. Temperature in lieve calo per le massime e pressoché stazionarie per le minime completano il quadro di un inverno inoltrato, pronto a incantare chi ama la neve.

