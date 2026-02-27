Ritorna Top Utility: la XIV edizione sulle performance delle imprese italiane nei settori energia, acqua e ambiente

Un evento dedicato alle principali imprese italiane di energia, ambiente e acqua, per analizzare le performance e premiare le migliori utility del settore

Top Utility
Torna Top Utility, il tradizionale appuntamento organizzato
da  Althesys e giunto alla quattordicesima edizione, che celebra le eccellenze nei servizi pubblici. Le principali imprese italiane dell’energia, dell’ambiente e dell’acqua sono chiamate a profondi cambiamenti necessari per affrontare le sfide di oggi: dalla transizione digitale, alla sicurezza energetica, dal fornire servizi essenziali a costi contenuti a realizzare e gestire infrastrutture chiave. Analizzandone le performance, Top Utility contribuisce a riconoscerne le eccellenze e promuovere il miglioramento continuo.

Nel corso dell’evento Alessandro Marangoni, ceo Althesys (Gruppo Teha), presenterà i risultati della XIV edizione del Rapporto: “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

Al termine della mattinata verranno premiate le migliori utility italiane.

Programma

09:30

Registrazione e welcome coffee

10:00

Introduce e modera

  • Fausta Chiesa, Corriere della Sera

Saluti istituzionali e apertura dell’evento

  • Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

10:20

Le performance delle Top100

I risultati del XIV rapporto sulle maggiori utility italiane

  • Alessandro Marangoni, CEO Althesys

10:50

Competizione globale e mercati locali, quale equilibrio?

  • Valeria Amendola, Capo dipartimento per la concorrenza AGCM

Utility e infrastrutture, finanziare lo sviluppo

  • Roberto Ferrante, Head of Competence Center CDP

SDGs e territori, il ruolo delle utility

  • Giulio Lo Iacono, Segretario generale dell’Alleanza
    Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS)

Le strategie delle utility italiane nel quadro geopolitico

  • Luca Dal Fabbro, Presidente Utilitalia

12:00

Le eccellenze delle utility: Premiazione Top Utility Award XIV

  • Annamaria Barrile, Direttore Generale Utilitalia.

Top Utility

