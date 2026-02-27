Ritorna Top Utility: la XIV edizione sulle performance delle imprese italiane nei settori energia, acqua e ambiente

Torna Top Utility, il tradizionale appuntamento organizzato
da Althesys e giunto alla quattordicesima edizione, che celebra le eccellenze nei servizi pubblici. Le principali imprese italiane dell’energia, dell’ambiente e dell’acqua sono chiamate a profondi cambiamenti necessari per affrontare le sfide di oggi: dalla transizione digitale, alla sicurezza energetica, dal fornire servizi essenziali a costi contenuti a realizzare e gestire infrastrutture chiave. Analizzandone le performance, Top Utility contribuisce a riconoscerne le eccellenze e promuovere il miglioramento continuo.
Nel corso dell’evento Alessandro Marangoni, ceo Althesys (Gruppo Teha), presenterà i risultati della XIV edizione del Rapporto: “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.
Al termine della mattinata verranno premiate le migliori utility italiane.
Programma
09:30
Registrazione e welcome coffee
10:00
Introduce e modera
- Fausta Chiesa, Corriere della Sera
Saluti istituzionali e apertura dell’evento
- Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
10:20
Le performance delle Top100
I risultati del XIV rapporto sulle maggiori utility italiane
- Alessandro Marangoni, CEO Althesys
10:50
Competizione globale e mercati locali, quale equilibrio?
- Valeria Amendola, Capo dipartimento per la concorrenza AGCM
Utility e infrastrutture, finanziare lo sviluppo
- Roberto Ferrante, Head of Competence Center CDP
SDGs e territori, il ruolo delle utility
- Giulio Lo Iacono, Segretario generale dell’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS)
Le strategie delle utility italiane nel quadro geopolitico
- Luca Dal Fabbro, Presidente Utilitalia
12:00
Le eccellenze delle utility: Premiazione Top Utility Award XIV
- Annamaria Barrile, Direttore Generale Utilitalia.