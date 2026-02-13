San Valentino con l’aurora boreale: allerta tempesta geomagnetica domani

Il giorno di San Valentino potrebbe essere accompagnato da un evento naturale capace di trasformare il cielo in uno spettacolo di luci colorate. Il 14 febbraio, infatti, è previsto l’arrivo verso la Terra di una particolare struttura del vento solare chiamata regione di interazione co-rotante (CIR). Questo fenomeno, legato all’attività della nostra stella, potrebbe provocare una debole tempesta geomagnetica, classificata come G1, e aumentare la probabilità di osservare aurore polari. Sebbene tali tempeste siano generalmente considerate di lieve entità, rappresentano un’importante occasione scientifica per studiare l’interazione tra il Sole e il campo magnetico terrestre, oltre a offrire uno scenario suggestivo che, in coincidenza con la ricorrenza romantica di San Valentino, potrebbe rendere ancora più spettacolare il cielo notturno nelle regioni più settentrionali del pianeta.

Che cosa sono le regioni di interazione co-rotante

Le regioni di interazione co-rotante, indicate con l’acronimo CIR (Co-rotating Interaction Region), sono aree di transizione nello Spazio interplanetario che si formano quando flussi veloci e lenti di vento solare entrano in contatto tra loro. Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche emesse dal Sole, che viaggia attraverso il Sistema solare trasportando campi magnetici. Quando questi flussi si incontrano, si generano onde d’urto e un’intensificazione dei campi magnetici. Queste perturbazioni possono interagire con la magnetosfera terrestre, cioè lo scudo magnetico naturale che protegge il pianeta dalle particelle energetiche provenienti dal Sole.

Tempeste geomagnetiche: cosa significa “classe G1”

Gli scienziati classificano le tempeste geomagnetiche in base alla loro intensità. Quelle di classe G1 sono considerate minori e generalmente non rappresentano un rischio significativo per le infrastrutture tecnologiche. Tuttavia, in alcuni casi, possono provocare leggere variazioni nei sistemi di comunicazione radio e nelle reti elettriche, soprattutto alle alte latitudini.

Dal punto di vista scientifico e osservativo, queste tempeste sono particolarmente interessanti perché possono intensificare la probabilità di aurore, fenomeni luminosi che si generano quando le particelle solari colpiscono l’atmosfera terrestre e interagiscono con i gas presenti.

Maggiori possibilità di aurore nelle regioni polari

Le condizioni previste potrebbero favorire l’osservazione delle aurore soprattutto nelle aree prossime all’Artico, dove questi fenomeni sono più frequenti. Le aurore si manifestano come spettacolari bagliori colorati nel cielo notturno, prodotti dall’eccitazione di ossigeno e azoto nell’alta atmosfera.

Sebbene eventi di questo tipo siano relativamente comuni nell’ambito dell’attività solare, rappresentano un importante campo di studio per comprendere meglio l’interazione tra il Sole e il campo magnetico terrestre. Monitorare tali fenomeni consente agli scienziati di migliorare i modelli di previsione del cosiddetto “meteo spaziale”, fondamentale per proteggere satelliti, astronauti e sistemi tecnologici sensibili.