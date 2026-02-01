Santorini devastata dal maltempo, scenario critico dal punto di vista meteo: piogge concentrate e persistenti, alluvioni lampo e rischio idrogeologico

Nelle ultime ore la Grecia è entrata in una fase di maltempo particolarmente severa, con precipitazioni diffuse e localmente intense che stanno interessando anche l’area delle Cicladi. Tra le zone più esposte figura Santorini, dove la configurazione atmosferica in atto crea condizioni favorevoli a rovesci persistenti e a rischio alluvionale, soprattutto nei settori più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico. Dal punto di vista sinottico, il quadro è dominato da un profondo sistema depressionario sul Mediterraneo orientale, con il minimo barico posizionato tra lo Ionio e l’Egeo. Questa struttura risulta parzialmente bloccata nella sua evoluzione da un campo anticiclonico sull’Europa centrale, favorendo la persistenza del maltempo.

Sul bordo orientale della depressione si attiva un richiamo di aria caldo-umida di origine subtropicale, che risale dal Nord Africa e dal Mediterraneo meridionale verso la Grecia, caricando l’atmosfera di grandi quantità di vapore acqueo.

In quota, la presenza di un’onda ciclonica ben strutturata e di un getto in rinforzo sul settore egeo fornisce un efficace supporto dinamico, incentivando la formazione di sistemi temporaleschi organizzati. Santorini si trova in una posizione particolarmente delicata, lungo una fascia di convergenza tra i flussi meridionali nei bassi strati e quelli più occidentali in quota, una configurazione che favorisce la rigenerazione dei nuclei precipitativi sullo stesso settore.

La criticità maggiore è legata alla natura dei fenomeni, più che alla loro semplice estensione. Le piogge possono risultare molto concentrate nel tempo, con intensità tali da provocare rapidi ruscellamenti superficiali. L’orografia dell’isola, caratterizzata da pendii ripidi, incisioni naturali e limitate superfici pianeggianti, accelera il deflusso delle acque verso le aree costiere e urbanizzate, aumentando il rischio di allagamenti improvvisi e colate detritiche. A complicare ulteriormente la situazione contribuiscono venti forti e mare agitato, che in alcuni tratti possono rallentare lo smaltimento delle acque piovane.

In scenari di questo tipo, la comunicazione riveste un ruolo centrale. È essenziale evidenziare come le alluvioni lampo possano svilupparsi in tempi molto rapidi, anche in assenza di precipitazioni continue. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza: evitare spostamenti durante i rovesci più intensi, non sostare in prossimità di impluvi o aree depresse e seguire con attenzione gli aggiornamenti delle autorità locali e dei servizi meteorologici ufficiali.

L’episodio in corso rappresenta un esempio emblematico di come la combinazione tra forzanti sinottiche su larga scala e fattori locali possa trasformare una fase di maltempo diffuso in un evento potenzialmente critico su territori fragili come quelli insulari dell’Egeo.