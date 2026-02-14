Sardegna, naufragio del Luigino: il maltempo blocca il recupero dei corpi dei due pescatori

Sospese per maltempo le operazioni dei sommozzatori impegnati nel recupero dei corpi di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i due pescatori morti mercoledì nel naufragio del peschereccio Luigino al largo di Santa Maria Navarrese. Le immersioni, inizialmente previste per oggi, sono state rinviate a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Nel frattempo la Guardia Costiera prosegue il pattugliamento del tratto di mare interessato dalla tragedia. Le motovedette stanno perlustrando in particolare l’area in cui è stato recuperato nelle scorse ore l’Epirb, il dispositivo di emergenza che segnala la posizione dell’imbarcazione, trovato vicino alla costa.