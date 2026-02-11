Sciatori soccorsi a Livigno, decisivo l’intervento dei droni | VIDEO

Si è concluso con successo a Livigno (SO) un complesso intervento di soccorso a due sciatori statunitensi rimasti bloccati in quota. Con il sopraggiungere dell’oscurità e la perdita dell’orientamento, i due giovani avevano lanciato l’allarme fornendo le proprie coordinate GPS.

Fondamentale la sinergia tra il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco e i tecnici del Corpo del Soccorso alpino: i droni, dotati di termocamera, hanno individuato i dispersi nel buio, fornendo poi la luce dall’alto durante l’operazione di recupero. Entrambi gli sciatori sono in buone condizioni di salute.