Vulcano Shiveluch in eruzione: l’urlo di cenere oscura i cieli della Kamchatka

Il gigante della penisola russa si è fatto sentire di nuovo, ricordando al mondo perché la Kamchatka sia considerata una delle zone geologicamente più inquiete e affascinanti del pianeta. Alle ore 14:51 locali, il vulcano Shiveluch ha dato il via a una serie di potenti espulsioni di cenere, culminate in una colonna eruttiva che ha raggiunto l’atmosfera fino a toccare l’impressionante quota di 11,5 km sul livello del mare. Questo evento non è stato un episodio isolato: nella sola giornata di lunedì, il vulcano ha scagliato cenere verso il cielo per ben 3 volte, mantenendo una variabilità di quota compresa tra i 6 e gli 11 chilometri. La violenza del fenomeno ha costretto il Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) a innalzare immediatamente il livello di allerta al Codice Rosso, il grado massimo di pericolo per la navigazione aerea. Tale misura si è resa necessaria non solo per proteggere i voli locali che collegano la città di Petropavlovsk-Kamchatsky, situata a circa 450 km di distanza, ma soprattutto per salvaguardare i corridoi aerei internazionali che solcano questa regione remota. Le particelle di cenere vulcanica, infatti, rappresentano una minaccia letale per le turbine dei jet, potendo causare lo spegnimento dei motori in volo. Nonostante il villaggio di Klyuchi disti solo 50 km dal cratere, l’attenzione degli scienziati è attualmente concentrata sulla dinamica “esplosiva-effusiva” in corso, un mix pericoloso che suggerisce come la pressione interna non si sia ancora placata, lasciando aperta la possibilità di nuovi boati capaci di spingere i detriti piroclastici fino a 12 chilometri di altezza in qualsiasi momento.

Un’attività in continua evoluzione

Secondo gli esperti del monitoraggio vulcanico, lo Shiveluch sta attraversando una fase critica. Il termine “esplosiva-effusiva” descrive un quadro complesso: da un lato, esplosioni violente che frammentano il magma in cenere finissima; dall’altro, l’estrusione di lava viscosa che può accumularsi e collassare, generando flussi piroclastici devastanti.