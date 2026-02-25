SICO, a Modena il Congresso Midterm 2026: innovazione, formazione e visione multidisciplinare in chirurgia oncologica

Si è svolto a Modena, nei giorni 20 e 21 febbraio 2026, presso il Centro Servizi del Policlinico, il Congresso Midterm della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO), uno degli appuntamenti più importanti dedicati all’aggiornamento scientifico e alla formazione nel campo della chirurgia oncologica. L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto di alto livello tra esperti del settore, articolandosi in sessioni scientifiche, workshop e momenti dedicati alla formazione dei giovani chirurghi. L’iniziativa si inserisce nel percorso istituzionale della Fondazione SICO, società affiliata ESSO, impegnata nella promozione dell’eccellenza clinica, della ricerca e della formazione continua. Presieduto da Roberta Gelmini e coordinato dal Consiglio Direttivo SICO, guidato dal Presidente Marcello Deraco, il congresso ha riunito chirurghi oncologi, radioterapisti e professionisti sanitari coinvolti nella gestione multidisciplinare del paziente oncologico, proponendo un programma scientifico articolato e di alto profilo.

Nell’ambito del fitto programma, ricco di incontri focalizzati su tematiche di grande rilevanza scientifica, la giornata di venerdì è stata dedicata alle riunioni degli Oncoteam SICO. Le sessioni parallele hanno affrontato le principali aree della chirurgia oncologica, dai tumori peritoneali alla patologia colon-rettale, dall’esofago-gastrico alla mammella, dall’endocrino ai tumori cutanei e alle terapie locoregionali, fino ai sarcomi e alle neoplasie epato-pancreatiche, favorendo un confronto strutturato sulle strategie terapeutiche, sull’integrazione dei percorsi di cura e sull’evoluzione dei modelli organizzativi multidisciplinari. La giornata di sabato si è aperta con una sessione plenaria dedicata al ruolo della robotica e dell’intelligenza artificiale in chirurgia oncologica, tema di grande attualità e rilevanza clinica, con il contributo di esperti provenienti da diversi ambiti e un ampio dibattito tra figure di rilievo nazionale. Sono stati approfonditi anche il management perioperatorio dei pazienti affetti da carcinosi peritoneale e l’approccio multimodale al paziente oligometastatico, confermando l’attenzione del Congresso verso una visione integrata e personalizzata delle cure oncologiche.

Momento particolarmente significativo è stata la cerimonia di consegna dei diplomi del progetto Fellowship biennale della Fondazione SICO, durante la quale sono stati consegnati il diploma e l’attestato di frequentazione delle dottoresse Alessandra Brescacin e Laura Antolino, le prime due fellow ad aver completato con successo un percorso di alta formazione scientifica e clinica nel campo della chirurgia oncologica. Il Congresso Midterm è stata l’occasione per la Fondazione SICO di ribadire con forza il proprio impegno istituzionale e sociale a sostegno della crescita professionale delle nuove generazioni di chirurghi oncologici, promuovendo formazione avanzata, confronto scientifico e diffusione di modelli assistenziali di eccellenza.

L’investimento costante della Fondazione nella valorizzazione delle competenze, nella ricerca e nell’innovazione si traduce in iniziative concrete che sostengono la diffusione della chirurgia oncologica in Italia, promuovendo inclusione sanitaria, progresso scientifico e benessere collettivo. Nel corso del Congresso, la Fondazione SICO ha inoltre annunciato l’avvio della raccolta fondi a favore del progetto “Formare i chirurghi oncologici di domani per salvare vite oggi”, destinato a finanziare la borsa di studio 2027, a cui tutti possono partecipare fino al 30 giugno con una donazione attraverso For Funding, la piattaforma di crowdfunding Intesa Sanpaolo al link www.forfunding.it/sico.