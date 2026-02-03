Singapore guarda allo Spazio: nasce la National Space Agency per entrare da protagonista nella Space Economy

Il 1° aprile 2026 segnerà una svolta strategica per Singapore: prenderà ufficialmente vita la National Space Agency of Singapore (NSAS), una nuova agenzia spaziale nazionale pensata per intercettare le opportunità offerte dalla crescente space economy e rafforzare le capacità tecnologiche del Paese nel settore spaziale. L’annuncio è arrivato dal ministro per l’Energia e per la Scienza e Tecnologia, Tan See Leng, durante l’apertura del primo Space Summit di Singapore, tenutosi il 2 febbraio. La nascita della NSAS riflette una visione chiara: lo Spazio non è più solo esplorazione, ma infrastruttura critica per l’economia, la sicurezza e la sostenibilità. Al centro delle attività della nuova agenzia ci sarà un centro operativo multi-agenzia, progettato per supportare gli enti governativi nel satellite tasking – la richiesta mirata di immagini satellitari – e nell’analisi avanzata dei dati geospaziali.

Dallo Spazio alla vita quotidiana

Secondo Tan See Leng, che ricopre anche il ruolo di Ministro del Lavoro, le applicazioni delle tecnologie spaziali sono già pronte a incidere su numerosi ambiti concreti: dalle operazioni portuali all’urbanistica, dal monitoraggio ambientale alla sicurezza alimentare. In un Paese densamente urbanizzato e fortemente dipendente da flussi logistici e importazioni, l’accesso tempestivo a dati satellitari di alta qualità rappresenta un vantaggio strategico.

Non a caso, lo Space Summit si è svolto in concomitanza con il Singapore Airshow, sottolineando il legame sempre più stretto tra aerospazio, difesa, innovazione industriale e politiche pubbliche.

Una strategia su misura per l’equatore

Singapore punta inoltre ad ampliare la propria costellazione di satelliti, con particolare attenzione alle esigenze nazionali e alle specificità della regione equatoriale. “La nostra posizione geografica ci permette di fare molto di più in quest’area“, ha sottolineato Tan, evidenziando come l’equatore offra condizioni privilegiate per l’osservazione della Terra e per determinate orbite satellitari.

Attualmente il governo di Singapore co-detiene 3 satelliti per l’osservazione terrestre, sviluppati insieme al gruppo tecnologico locale ST Engineering. La NSAS avrà il compito di coordinare e potenziare questo patrimonio, integrandolo in una strategia spaziale di lungo periodo.

Governance, competenze e futuro

La nuova agenzia sarà istituita come dipartimento sotto il Ministero del Commercio e dell’Industria (MTI) e avrà anche un ruolo chiave nel dialogo con l’industria spaziale per la definizione della legislazione di settore. Le attività della NSAS si baseranno sulle linee guida per le attività spaziali stabilite nel 2024 dall’Office for Space Technology & Industry (OSTIn), che verrà integrato nella nuova struttura insieme a un team iniziale di circa 30 persone.

L’organico è destinato a crescere nei prossimi cinque anni, in parallelo con l’espansione del mandato dell’agenzia. Alla guida della NSAS, in qualità di amministratore delegato, ci sarà Ngiam Le Na, figura di spicco della pubblica amministrazione e attuale vice-amministratore delegato dei DSO National Laboratories, il principale ente di ricerca e sviluppo per la difesa di Singapore.

Con la nascita della NSAS, Singapore lancia un segnale chiaro: lo Spazio diventa una nuova frontiera di politica industriale, innovazione scientifica e competitività globale. Questa volta, però, la corsa non è verso le stelle, ma verso dati, servizi e soluzioni che possono cambiare la vita sulla Terra.