Siria, inondazioni devastanti colpiscono Idlib: decine di campi per sfollati allagati

La provincia siriana di Idlib è stata duramente colpita da piogge torrenziali a partire da ieri, provocando violente inondazioni e colate di fango. Diversi campi per sfollati, in particolare nell’area di Khirbet al Joz, sono stati sommersi, trascinando tende e beni personali. L’esondazione del fiume Oronte ha allagato abitazioni e negozi a Darkush, causando danni significativi a infrastrutture e attività locali. Le autorità hanno avviato evacuazioni, aprendo scuole e centri per l’ospitalità temporanea. Il ministro Raed al-Saleh ha confermato l’impegno della Protezione civile nel ripristino dei canali e nella gestione delle emergenze. Oltre 10 campi risultano colpiti, mentre il personale sul territorio opera in stato di massima allerta per coordinare soccorsi e valutazioni dei danni.