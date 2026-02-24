Skyfall punta alla Danimarca: il produttore ucraino di droni tratta con Copenaghen

Il produttore di droni ucraino Skyfall è in trattative con le autorità di Copenaghen per stabilire una produzione sul suolo della Danimarca. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa danese in una nota. “Skyfall è un’azienda con un portafoglio prodotti impressionante, in grado di fornire produzione e fornitura di importanza strategica sul suolo danese, sia per l’Ucraina che per la Danimarca”, si legge nel comunicato. Lo scorso anno Copenaghen ha annunciato che l’azienda ucraina Fire Point inizierà la produzione di carburante per missili a lungo raggio in Danimarca, segnando la prima espansione all’estero di un’azienda di difesa di Kiev. Skyfall sviluppa sistemi aerei senza pilota, inclusi droni d’attacco e intercettori.