Smog Torino: da domani scatta il codice rosso, stop ai diesel Euro 5

Da domani e fino a venerdì 27 febbraio compreso scattano le misure di limitazione del traffico a Torino di livello 2 (rosso). I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento per 3 giorni consecutivi del valore di 75 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria. Oltre alle limitazioni strutturali in vigore, continua dunque il blocco dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone e al trasporto merci, con omologazione Euro 5, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19.