Soccorso Aereo: l’Aeronautica trasporta uomo in pericolo di vita da Ventotene a Latina | FOTO

Nella notte di oggi, un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), è intervenuto sull’isola di Ventotene per recuperare un uomo, in imminente pericolo di vita, che necessitava di ricovero urgente. L’equipaggio, che ha ricevuto l’ordine di decollo dal Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), su richiesta della Prefettura di Latina, è decollato da Pratica di Mare per dirigersi dapprima all’aeroporto di Latina dove ha imbarcato l’equipe medica, per poi proseguire verso l’isola di Ventotene per il recupero del paziente.

L’uomo è stato quindi trasportato all’aeroporto di Latina dove, sbarcato insieme all’equipe medica, ha proseguito in ambulanza verso l’ospedale di destinazione per il ricovero. L’elicottero ha fatto poi rientro alla base aerea di Pratica di Mare, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Lo Stormo garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.

Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare (RM), dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo Volo SAR, sito su Cervia e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari).

Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.