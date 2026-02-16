Social, in corso down di X a livello internazionale

In corso down del social network X a livello internazionale. Il sito Downdetector indica che le segnalazioni sono iniziate verso le 14 italiane, con un picco alle 14:30, in cui gli utenti segnalano problemi con l’app, con il sito web e con la connessione al server. Il social network di proprietà di Elon Musk non funziona, lasciando milioni di utenti nel mondo impossibilitati a pubblicare post o anche semplicemente accedere al proprio profilo. In Italia Downdetector indica oltre 2.100 segnalazioni, mentre negli Stati Uniti gli utenti che denunciano il blackout della piattaforma sono più di 23.200.