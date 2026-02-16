Sondrio: proseguono le ricerche di un uomo travolto da valanga a Monte Spluga | VIDEO

I Vigili del Fuoco, in sinergia con Guardia di Finanza e Soccorso Alpino, sono al lavoro da ieri pomeriggio sopra l’abitato di Monte Spluga, a Madesimo (SO), per la ricerca di un uomo disperso a seguito di una valanga che ha travolto due motoslitte con quattro escursionisti a bordo: tre sono riusciti a mettersi in salvo, mentre del quarto non si hanno ancora notizie. Nelle operazioni, rese ancor più complesse dalla nevicata in corso e dall’elevato rischio di ulteriori valanghe, il dispositivo dei Vigili del Fuoco è impegnato con squadre specializzate nella ricerca tra neve e ghiaccio, il nucleo SAPR (Sistemi A Pilotaggio Remoto) con droni dotati di termocamere, operatori esperti nel sistema IMSI Catcher per la localizzazione dei dispositivi mobili.