Space Agency di Singapore, Italia pronta a cooperare

Singapore compie un decisivo passo avanti nella corsa allo Spazio annunciando la creazione della National Space Agency (NSAS), che diventerà operativa dal 1° aprile 2026. L’iniziativa rappresenta una scelta strategica per rafforzare le competenze tecnologiche del Paese e promuovere collaborazioni scientifiche e industriali a livello globale. L’annuncio è stato fatto da Tan See Leng, ministro del Lavoro e responsabile dei settori Energia, Scienza e Tecnologia, durante la prima edizione dello Space Summit 2026. L’evento, tenutosi il 2 e 3 febbraio nella città-stato asiatica, ha riunito esperti, responsabili politici e leader dell’industria spaziale internazionale, confermando il crescente ruolo di Singapore nello sviluppo delle tecnologie spaziali.

Alla manifestazione hanno partecipato anche alcune tra le principali aziende italiane del comparto aerospaziale, tra cui Leonardo, Thales Alenia Space, CY4GATE, ELT Group, MIPRONS e D-Orbit. La presenza italiana è stata supportata dall’Ambasciata d’Italia a Singapore e dagli altri organismi del cosiddetto “Sistema Italia”, che promuove all’estero la cooperazione tecnologica e industriale nazionale.

Secondo l’ambasciatore italiano a Singapore, Dante Brandi, la nascita della NSAS rappresenta un’importante occasione per consolidare progetti congiunti di alto livello tecnologico tra i due Paesi. Rapporti di collaborazione sono già in corso con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e la nuova agenzia potrebbe ampliare ulteriormente queste sinergie in ambiti scientifici e industriali strategici.

Tra gli obiettivi principali della National Space Agency figurano lo sviluppo di normative e tecnologie avanzate legate all’esplorazione e all’utilizzo dello spazio. Un settore prioritario sarà l’osservazione della Terra tramite satelliti, fondamentale per monitorare i cambiamenti climatici, studiare l’ambiente e migliorare i sistemi di prevenzione e gestione delle calamità naturali. Le tecnologie satellitari consentono infatti di raccogliere dati in tempo reale su fenomeni come alluvioni, incendi e tempeste, contribuendo a ridurre i rischi per le popolazioni e le infrastrutture.

Un altro ambito chiave riguarda l’evoluzione delle comunicazioni satellitari, che rappresentano una componente essenziale delle reti globali di telecomunicazione. Grazie allo sviluppo di nuovi sistemi di trasmissione, lo Spazio diventa sempre più centrale per garantire connessioni rapide e sicure, con ricadute dirette su economia digitale, sicurezza e gestione delle emergenze.

La NSAS punta inoltre a investire nella gestione avanzata dei dati spaziali, anche attraverso tecnologie quantistiche, considerate una delle frontiere più promettenti dell’innovazione scientifica. I sistemi quantistici potrebbero infatti rivoluzionare la trasmissione e la protezione delle informazioni, migliorando sensibilmente le prestazioni delle reti satellitari.

Tra le aree di ricerca rientrano anche lo sviluppo di sensori di nuova generazione, capaci di rilevare fenomeni con maggiore precisione, e la progettazione di sistemi di propulsione innovativi, fondamentali per rendere le missioni spaziali più efficienti e sostenibili.