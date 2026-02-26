Space Weather, eruzioni solari a sorpresa sul lato nascosto del Sole convalidano un nuovo metodo di previsione

Un team di scienziati provenienti da tutto il mondo ha creato il primo sistema in grado di prevedere quando e dove è più probabile che si verifichino tempeste solari estremamente potenti, chiamate superflare. Queste tempeste possono interrompere le reti elettriche, le comunicazioni e i satelliti, e persino rappresentare un pericolo per gli astronauti nello spazio. Invece di cercare di prevedere il momento esatto in cui scoppierà una tempesta solare (cosa quasi impossibile), questo nuovo approccio identifica finestre temporali estese, che vanno da diversi mesi a un anno, in cui è più probabile che il Sole produca questi eventi estremi. Il metodo individua anche quali regioni del Sole sono più a rischio.

La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Come funziona il sistema di previsione

Gli scienziati hanno analizzato 50 anni di dati (1975-2025) provenienti dai satelliti che monitorano le emissioni di raggi X del Sole. Hanno scoperto due pattern chiave:

hanno identificato zone specifiche sul Sole in cui l’energia magnetica si accumula nel tempo, rendendo quelle aree più propense a produrre potenti eruzioni.

Hanno scoperto un pattern ritmico nell’attività solare basato su due cicli naturali: un ciclo di 1,7 anni e un ciclo di 7 anni. Quando questi cicli si allineano in un certo modo, il rischio di super-brillamenti aumenta significativamente.

Utilizzando tecniche matematiche avanzate e di apprendimento automatico, il team ha combinato questi pattern per prevedere periodi e posizioni ad alto rischio sul Sole. Per l’attuale ciclo solare (Ciclo Solare 25), il loro modello prevede due principali finestre di pericolo:

da metà 2025 a metà 2026 (concentrata sull’emisfero meridionale del Sole, tra 5°S e 25°S di latitudine)

(concentrata sull’emisfero meridionale del Sole, tra 5°S e 25°S di latitudine) da inizio a metà 2027 (concentrata sull’emisfero settentrionale del Sole, tra 10°N e 30°N di latitudine).

Implicazioni nel mondo reale

Il ricercatore principale, il Dott. Victor M. Velasco Herrera, dell’Università Nazionale Autonoma del Messico, ha dichiarato: “le previsioni solari tradizionali hanno difficoltà a gestire questi eventi estremi perché si verificano in modo così rapido e imprevedibile. Il nostro metodo fornisce agli operatori meteorologici spaziali e ai gestori dei satelliti un preavviso di uno o due anni su quando le condizioni sono più pericolose. Questo lasso di tempo critico consente loro di preparare e proteggere i sistemi di comunicazione, le reti elettriche e la sicurezza degli astronauti”.

Convalida a sorpresa dal lato nascosto del Sole

Il team ha ottenuto una conferma inaspettata dell’accuratezza del loro modello durante il processo di ricerca stesso. Dopo aver presentato il loro articolo per la pubblicazione (tra ottobre e dicembre 2025), altri scienziati che utilizzavano la sonda Solar Orbiter hanno scoperto una serie di enormi superflare eruttati sul lato nascosto del Sole, il lato che non possiamo vedere dalla Terra. Queste eruzioni includevano una classe X11.1 il 14 maggio 2024, una X9.5 e una X9.7 il 15 maggio 2024 e una classe X16.5 il 20 maggio 2024, come riportato casualmente lo stesso giorno da uno studio della NASA. Sorprendentemente, questi eventi sul lato nascosto appena scoperti corrispondevano ai modelli che il team aveva previsto, sebbene non fossero a conoscenza di queste tempeste al momento dello sviluppo del loro sistema di previsione.

“È stata pura fortuna, ma anche molto rivelatrice”, ha affermato il Dott. Herrera. “Abbiamo creato le nostre previsioni senza essere a conoscenza di questi superflare sul lato nascosto. Quando sono stati scoperti durante la revisione del nostro articolo, si sono allineati perfettamente con i modelli da noi previsti. Questo dimostra che il nostro approccio basato sulla fisica funziona su tutto il Sole, non solo sul lato rivolto verso la Terra”.

Il coautore Dott. Willie Soon, del Center for Environmental Research and Earth Sciences (CERES), ha aggiunto: “la natura ci ha fornito il test perfetto. Queste scoperte sul lato nascosto hanno sostanzialmente convalidato il nostro metodo in tempo reale, dimostrando che i modelli di base che abbiamo identificato sono affidabili e funzionano ovunque sulla superficie solare”.

I pericoli dei superflare

I superflare solari sono le eruzioni più potenti che il Sole possa produrre. Un impatto diretto di una di queste tempeste potrebbe causare interruzioni di corrente diffuse, danneggiare i satelliti, interrompere la navigazione GPS, interferire con le comunicazioni radio e creare rischi di radiazioni per gli astronauti e i passeggeri degli aerei ad alta quota.

Fornendo un preavviso di quando e dove è più probabile che questi eventi si verifichino, questo nuovo sistema di previsione offre alle aziende di servizi pubblici, agli operatori satellitari e alle agenzie spaziali tempo prezioso per adottare misure di protezione, come la regolazione delle orbite dei satelliti, la preparazione di sistemi di backup o la riprogrammazione delle missioni spaziali.

Mentre il Ciclo Solare 25 continua a mostrare una forte attività, questa svolta offre un miglioramento significativo nella nostra capacità di prepararci e mitigare gli impatti delle condizioni meteorologiche spaziali estreme.