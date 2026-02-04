Spagna, allarme maltempo in Andalusia: migliaia di evacuati

Oltre 3mila persone che vivono in aree a rischio alluvione nelle province di Cadice, Jaén e Malaga sono state evacuate in via precauzionale per il possibile aumento del livello dei fiumi, causato dalle forti piogge previste per oggi: è quanto ha comunicato l’Agenzia per le emergenze dell’Andalusia. Nella giornata di ieri i servizi di emergenza hanno gestito 136 interventi, perlopiù legati alla caduta di rami, alberi, elementi di arredo urbano, cavi elettrici, cartelloni pubblicitari e segnaletica stradale, oltre a frane e danni alle strade secondarie.

Nel frattempo sono in corso operazioni di rilascio controllato dell’acqua in diverse dighe che hanno raggiunto livelli elevati, con l’obiettivo di ridurre il rischio di inondazioni. Inoltre, più di 250 militari, supportati da 90 veicoli specializzati, sono già impegnati nelle province di Huelva, Cadice e Granada per contenere gli effetti del maltempo e garantire la sicurezza dei cittadini.