Spagna e Portogallo: le conseguenze delle tempeste sui mercati elettrici europei

All’inizio della prima settimana di febbraio i prezzi nella maggior parte dei mercati elettrici europei sono diminuiti e, nonostante una leggera ripresa nella seconda metà della settimana in alcuni casi, le medie settimanali sono state inferiori a quelle della settimana precedente. Ciononostante, i prezzi sono rimasti superiori a 100 €/MWh nella maggior parte dei mercati, ad eccezione di Portogallo, Spagna e Francia. Il mercato iberico si è nuovamente disaccoppiato, con prezzi significativamente più bassi per tutta la settimana. La produzione di Energia solare è aumentata nei principali mercati e l’energia eolica a febbraio in Italia, per un giorno, ha raggiunto un livello record, mentre la domanda di elettricità è diminuita nella maggior parte dei mercati.

I future sulla CO₂ hanno registrato il livello più basso da ottobre 2025. Nella settimana del 2 febbraio, la produzione solare fotovoltaica è aumentata nei principali mercati elettrici europei rispetto alla settimana precedente. Il mercato tedesco ha registrato l’aumento maggiore, pari al 77%, invertendo la tendenza al ribasso della settimana precedente.

Nel mercato francese la produzione fotovoltaica ha continuato a crescere per la terza settimana consecutiva, con un aumento del 25%. Nel mercato italiano la produzione che utilizza questa tecnologia è aumentata per la seconda settimana consecutiva, in questo caso del 7,5%. Infine, dopo tre settimane di calo, la Penisola Iberica ha registrato un aumento del 6,8% della produzione solare, con aumenti del 10% in Portogallo e del 6,4% in Spagna. I mercati italiano e francese hanno registrato livelli di produzione fotovoltaica giornaliera mai visti da novembre. Giovedì 5 febbraio, il mercato italiano ha generato 69 GWh di Energia solare, un livello che non si registrava dal 12 novembre. Due giorni dopo, il mercato francese ha raggiunto una produzione di 66 GWh, un valore che non si registrava dal 4 novembre. Secondo le previsioni di produzione solare di AleaSoft Energy Forecasting, nella settimana del 9 febbraio la produzione fotovoltaica aumenterà nei mercati tedesco, italiano e spagnolo.