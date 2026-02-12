Spagna, Iberdrola respinge le accuse sul blackout del 28 aprile: “nessuna cattiva gestione”

L’amministratore delegato di Iberdrola in Spagna ha respinto l’affermazione del direttore del gestore della rete elettrica nazionale, secondo cui la cattiva gestione di un impianto solare di proprietà dell’azienda avrebbe potuto contribuire al massiccio blackout del 28 aprile 2025. La testimonianza di Mario Ruiz-Tagle davanti a una commissione d’inchiesta del Senato spagnolo è stata la prima ammissione pubblica da parte di Iberdrola di essere proprietaria dell’infrastruttura segnalata dal gestore della rete, l’impianto solare di Nunez de Balboa, nella provincia sud-occidentale di Badajoz. “Vi dico per la prima volta che l’impianto è di mia proprietà”, ha affermato, negando che quel giorno vi fosse stata una cattiva gestione o un cattivo funzionamento dell’impianto.

Un portavoce di Redeia, proprietaria del gestore della rete REE, non ha commentato. Beatriz Corredor, presidente di Redeia, a settembre aveva dichiarato alla stessa commissione della Camera Alta che la cattiva gestione e lo scarso controllo di un grande impianto solare a Badajoz avevano reso il sistema elettrico del Paese ancora più vulnerabile il giorno dell’interruzione di corrente a livello nazionale. “L’impianto si è comportato in modo improprio e di conseguenza ha reso il sistema molto più vulnerabile”, aveva detto, senza rivelarne il nome, il proprietario o l’ubicazione esatta.