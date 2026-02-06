Spazio, Città metropolitana di Roma: al via la presidenza della Comunità di Vega e Ariane

Inizia ufficialmente l’anno di presidenza di Città metropolitana di Roma Capitale alla Cva, la Communauté des Villes Vega e Ariane, un network che riunisce città europee e partner industriali coinvolti nei programmi spaziali dell’Ariane e del Vega, di cui fanno parte anche l’agenzia Spaziale Europea (ESA), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Spaziale Francese (CNES). Questa mattina in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri ha ricevuto la delegazione per la cerimonia del passaggio di consegne tra la città metropolitana di Mulhouse, che ha tenuto la presidenza Cva nel 2025, e Città metropolitana di Roma Capitale. Presenti tra gli altri Gaele Winters, delegato generale CVA; Enrico Cavallini, Engineering & Technology Directorate di ASI; Stefano Stefanile, Direttore relazioni istituzionali di AVIO Spa; Alain Conde Reis per ESA e i rappresentanti delle città di Mulhouse, Liegi e Siviglia.

Molti gli eventi in programma nel corso dell’anno di presidenza italiana, volti a dare forza ai lanciatori europei e valorizzare e far conoscere i centri di eccellenza presenti nel territorio della città metropolitana. Si tratta di un territorio in cui operano 4 grandi gruppi industriali internazionali e circa 300 piccole e medie imprese, per un valore che supera i 5 miliardi di euro e impiega più di 23mila addetti. Una particolare attenzione è posta alla formazione delle nuove generazioni di ingegneri e ricercatori da tutte le università, a cui sarà rivolta la Summer School di luglio, guidata da La Sapienza di Roma. Città metropolitana sponsorizzerà anche il lancio di un vettore Vega C dalla piattaforma europea in Guyana francese.

“Roma non è soltanto la città del passato ma è anche una grande metropoli proiettata nel futuro, un futuro industriale di ricerca e grande tecnologia come solo la space economy può essere. L’obiettivo – ha detto il vicesindaco di città metropolitana, Pierluigi Sanna – è rafforzare la presenza dell’uomo nello spazio per progetti volti alla pace, alla ricerca, alla conoscenza, alla lotta al cambiamento climatico”.