Spazio, Crew-12 attracca alla ISS: al via la missione εpsilon dell’astronauta ESA Sophie Adenot

I quattro membri dell’equipaggio sono stati lanciati a bordo di un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, alle 10:15 GMT/11:15 CET di venerdì 13 febbraio. Dopo aver trascorso circa 34 ore in orbita attorno alla Terra e aver raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale, i membri dell’equipaggio Crew-12 si sono preparati per l’attracco. Sophie Adenot e Jack Hathaway, entrambi con un background di piloti collaudatori, hanno approfittato di questo tempo per familiarizzare con la vita e il lavoro in microgravità. Una volta aperti i portelli, l’equipaggio Crew-12 è stato accolto a bordo dall’astronauta della NASA Christopher Williams e dai cosmonauti della Roscosmos Sergei Kud-Sverchkov e Sergei Mikayev, che si trovano sulla Stazione dal loro arrivo con una Soyuz nel novembre 2025.

Sophie Adenot dell’ESA e Jack Hathaway della NASA hanno poi ricevuto le loro ali da astronauta dal comandante della Stazione Sergei Kud-Sverchkov durante una breve cerimonia. L’equipaggio Crew-12 ha anche espresso la propria gratitudine ai team della NASA e di SpaceX per il volo senza intoppi e ha condiviso il proprio entusiasmo nell’iniziare il lavoro a bordo.

Pronti a far progredire la scienza

Con Sophie a bordo, la missione εpsilon è ufficialmente iniziata. Con una durata prevista di nove mesi, εpsilon è destinata a diventare la missione astronautica più lunga dell’ESA fino ad oggi. Durante la sua permanenza sulla Stazione, Sophie ricoprirà il ruolo di specialista dell’equipaggio sia per Columbus, il modulo laboratorio europeo, che per Kibo, il modulo scientifico giapponese.

Sophie condurrà fino a 36 esperimenti europei, tra cui sette sviluppati dal CNES, l’agenzia spaziale francese, appositamente per la missione εpsilon. Gli esperimenti copriranno un’ampia gamma di ambiti scientifici, dalla fisiologia umana alla ricerca sul clima, fino alle dimostrazioni tecnologiche, con l’obiettivo di generare benefici per la vita sulla Terra e supportare future missioni di esplorazione.

“La missione εpsilon evidenzia l’impegno dell’ESA nel mantenere una presenza umana continua in orbita bassa terrestre e nella sua utilizzazione, a partire dalla scienza. Sophie è la prima astronauta di carriera della Classe 2022, gli ‘Hoppers’, a volare”, ha dichiarato Daniel Neuenschwander, direttore dell’esplorazione umana e robotica dell’ESA.

“È passata direttamente dall’addestramento di base a quello specifico per la missione e ha costantemente superato le aspettative. Sono orgoglioso dell’eccezionale lavoro svolto da Sophie e dai nostri team, un gruppo di talentuosi ‘epsilon’ che ha reso possibile tutto questo”.