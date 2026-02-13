Spazio, Crosetto: “colloquio costruttivo con il direttore generale dell’ESA”

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha avuto un colloquio “franco e costruttivo” con il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher, “sull’importanza strategica dello spazio e dei sistemi satellitari per la difesa e la sicurezza del Paese, nonché per la tutela delle infrastrutture critiche e delle comunicazioni“. Lo ha riferito lo stesso Crosetto in un messaggio su X. Il colloquio è avvenuto a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Lo spazio è oggi un dominio sempre più centrale e delicato, segnato da minacce complesse, ma al tempo stesso indispensabile per garantire servizi essenziali, in ambito militare e civile. L’Italia, forte delle proprie eccellenze industriali e tecnologiche, continuerà a investire e a rafforzare le collaborazioni internazionali, consolidando il ruolo dello spazio come fattore chiave di sicurezza, resilienza e crescita”, ha scritto il Ministro della Difesa.