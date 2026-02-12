Spazio: lanciato nuovo satellite meteorologico Electro-L | FOTO

Dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, è stata lanciato con successo un razzo Proton-M che trasportava il satellite meteorologico russo Electro-L n° 5. Il lancio rappresenta un importante passo avanti nelle attività di osservazione della Terra, fondamentali per la previsione meteorologica e lo studio dei cambiamenti climatici. Il satellite Electro-L fa parte di una serie progettata per studiare l’atmosfera terrestre dallo Spazio, raccogliendo dati su nuvole, temperature, radiazioni e fenomeni atmosferici estremi. Queste informazioni consentono agli scienziati di migliorare l’accuratezza delle previsioni e di analizzare l’evoluzione dei sistemi climatici globali.

Il decollo è stato documentato dal fotografo Ivan Timoshenko, che ha catturato immagini spettacolari del momento in cui il razzo si è sollevato dalla rampa di lancio, illuminando il cielo con una potente scia di fuoco e fumo.