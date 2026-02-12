Spazio, partito Ariane 64, il più potente razzo europeo di sempre: a bordo 32 satelliti Leo | FOTO

È partito Ariane 64, il più potente razzo europeo di sempre, oggi al debutto in una nuova versione: a spingere nella prima fase di lancio, per 2 minuti e 25 secondi, sono stati infatti i 4 booster laterali realizzati in Italia. Il lancio è avvenuto alle 17:45 ora italiana dalla base di Kourou, in Guyana Francese, con a bordo 32 satelliti Leo, la costellazione di Amazon nata per offrire servizi internet in concorrenza con Starlink di Elon Musk e che punta ad essere operativa entro l’anno. Il lancio si concluderà in 1 ora e 54 minuti con il rilascio dei satelliti in orbita, a una quota di circa 465 chilometri.

Il lancio rappresenta il 6° test complessivo per Ariane 6, ma è il primo nella configurazione Ariane 64, caratterizzata da 4 booster laterali a propulsione solida, rispetto ai 2 utilizzati nella versione Ariane 62. Questa modifica comporta un incremento significativo delle prestazioni: la capacità di carico in orbita bassa passa infatti da 10,3 tonnellate a 21,6 tonnellate, più del doppio. I booster utilizzano motori P120, componenti di alta tecnologia sviluppati e realizzati in Italia, che contribuiscono in modo decisivo alla potenza del vettore.

La missione riveste un’importanza strategica non solo per il programma spaziale europeo, ma anche per il futuro delle telecomunicazioni globali. I 32 satelliti rappresentano infatti un tassello del progetto di Amazon che mira a costruire una vasta rete orbitale per la connessione internet. Attualmente la costellazione conta circa 150 satelliti, ma il piano prevede una rapida espansione fino ad almeno 3200 unità nei prossimi anni. Per raggiungere questo obiettivo, Amazon ha già pianificato 17 ulteriori lanci con Ariane 6, oltre a collaborazioni con altri operatori statunitensi.