Spettacolare palla di fuoco illumina i cieli del Giappone: luminosa come una mini luna | VIDEO

Uno spettacolo celeste ha illuminato i cieli del Giappone oggi. Una luminosissima palla di fuoco è stata avvistata mentre sfrecciava nel cielo nella regione di Kanto alle 20:59 locali di oggi, lunedì 9 febbraio. Il video a corredo dell’articolo, ripreso a velocità reale, mostra la meteora sfrecciare nel cielo con una vivida scia bianca che si intensifica mentre scende verso nord-est. Inizia come un debole bagliore, si illumina drasticamente come una mini luna per poi svanire nell’arco di pochi secondi. Uno spettacolo davvero mozzafiato. Il breve video sta facendo rapidamente il giro dei social.

In astronomia, il termine bolide (o palla di fuoco) indica una meteora che raggiunge o supera la magnitudine apparente del pianeta Venere (circa -4,4). Questo tipo di meteore è più raro rispetto a quelle comuni e può presentare una gamma di colori molto ampia – dal bianco all’azzurro, dal verde al rosso – a seconda della composizione chimica del meteoroide e dell’interazione con l’atmosfera. Il fenomeno può durare da pochi secondi a oltre 10 e, in alcuni casi, è accompagnato da effetti sonori percepibili a distanza, simili a detonazioni o tuoni. Questi suoni, detti boom sonici ritardati, sono dovuti alla disintegrazione del meteoroide, che rilascia energia durante la sua frammentazione.