Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha definito “idiota” l’Unione europea e “autolesionista” la decisione di vietare completamente a partire dal 2027 le importazioni di Gnl e gas russo da gasdotto con contratti a lungo termine. “Soffrendo dell’ennesimo attacco di quello che gli psichiatri chiamano comportamento autolesionista, solo pochi giorni fa la leadership dell’Ue ha emanato un regolamento che vieta completamente le importazioni di gas naturale liquefatto russo con contratti a lungo termine a partire dal primo gennaio 2027 e di gas da gasdotto a partire dal primo novembre 2027”, ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza sul social network russo Max.

Medvedev ha ricordato che gli Stati membri dell’Ue dovranno preparare piani per diversificare le forniture di gas entro il primo marzo. Ciò significa che “ad oggi non è ancora chiaro come l’Ue compenserà la carenza di carburante”. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ha inoltre riportato i pareri di alcuni esperti, secondo i quali la rinuncia al gas russo comporterebbe per l’Ue la perdita di circa il 17% delle attuali fonti di approvvigionamento del combustibile blu.