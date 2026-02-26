Stromboli, INGV: conclusa l’attività effusiva da tracimazione lavica

Stromboli torna in stato di quiete (relativa): l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza si osserva che l’attività effusiva da tracimazione lavica comunicata ieri, si è conclusa. Continua l’attività stromboliana da entrambe le aree crateriche Nord e Centro/Sud. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha oscillato, dalla serata di ieri, tra valori medi e alti. Dalle ore 04:30 circa, il parametro si è stabilizzato all’interno della fascia dei valori medi. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza né nell’ampiezza degli explosion quakes. Non si osservano variazioni significative nei dati della rete GNSS.