Studio scientifico conferma che l’inquinamento atmosferico può contribuire direttamente all’Alzheimer

Secondo un nuovo studio condotto da Yanling Deng dell’Università di Emory, negli Stati Uniti, e colleghi, pubblicato sulla rivista open access PLOS Medicine, le persone maggiormente esposte all’inquinamento atmosferico corrono un rischio maggiore di sviluppare il morbo di Alzheimer. Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza e colpisce circa 57 milioni di persone in tutto il mondo. L’esposizione all’inquinamento atmosferico è un noto fattore di rischio per il morbo di Alzheimer e per diverse patologie croniche comuni, come ipertensione, ictus e depressione. Queste patologie croniche sono anche collegate al morbo di Alzheimer, ma in precedenza non era chiaro se l’inquinamento atmosferico fosse la causa di queste patologie croniche, che poi portano alla demenza, o se queste patologie potessero amplificare gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute del cervello.

Lo studio

Nel nuovo studio, un team dell’Università di Emory ha studiato oltre 27,8 milioni di beneficiari di Medicare negli Stati Uniti di età pari o superiore a 65 anni dal 2000 al 2018. I ricercatori hanno esaminato il livello di esposizione all’inquinamento atmosferico dei singoli individui e l’eventuale sviluppo del morbo di Alzheimer, sottolineando al contempo il ruolo di altre patologie croniche.

Hanno scoperto che una maggiore esposizione all’inquinamento atmosferico era associata a un aumento del rischio di morbo di Alzheimer, e tale associazione era leggermente più forte negli individui che avevano avuto un ictus. Ipertensione e depressione, tuttavia, hanno avuto un impatto aggiuntivo minimo.

Nel complesso, i risultati suggeriscono che l’inquinamento atmosferico contribuisce all’insorgenza del morbo di Alzheimer principalmente attraverso percorsi diretti piuttosto che attraverso altre patologie croniche. Tuttavia, le persone con una storia di ictus potrebbero essere particolarmente suscettibili agli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico sulla salute del cervello.

Lo studio indica che migliorare la qualità dell’aria potrebbe essere un modo importante per prevenire la demenza e proteggere gli anziani.

Gli autori aggiungono: “in questo ampio studio nazionale sugli anziani, abbiamo scoperto che l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico da particolato fine era associata a un rischio maggiore di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello piuttosto che attraverso comuni condizioni croniche come ipertensione, ictus o depressione”. “I nostri risultati suggeriscono che gli individui con una storia di ictus potrebbero essere particolarmente vulnerabili agli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico sulla salute del cervello, evidenziando un’importante intersezione tra fattori di rischio ambientali e vascolari”.