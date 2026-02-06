Sui monti del Friuli Venezia Giulia ancora forte pericolo di valanghe: il bollettino

Ancora forte pericolo di valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Protezione Civile regionale e riferito alle giornate di domani, sabato 7, e domenica 8 febbraio. Nelle prossime ore “sono previste precipitazioni da deboli a moderate. Gli accumuli di neve ventata – si legge nel report – ricoprono un debole manto di neve vecchia. Essi possono distaccarsi facilmente. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso. Sono possibili valanghe umide. Anche le aree boschive potrebbero essere interessate da fenomeni valanghivi e presentare situazioni di instabilità. Le escursioni sono vivamente sconsigliate”.

Il manto nevoso è instabile a livello generale. Lunedì il pericolo valanghe sarà di grado 3, marcato. “Le valanghe – avverte la Protezione Civile – possono in molti punti distaccarsi già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali”.